ЦСКА отстранил лучшего

Баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление по ситуации с защитником команды Майком Джеймсом. Красно-синие впервые подтвердили, что Джеймс, который не полетел на состоявшийся в среду матч Евролиги против берлинской «Альбы», отстранен как от игр, так и от тренировок. Причиной стал некий инцидент, случившийся в прошлую пятницу в раздевалке после матча против «Фенербахче». Окончательное решение относительно судьбы американца в ЦСКА будет принято в ближайшее время.

Баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации сложившейся вокруг защитника команды Майка Джеймса. «22 января после окончания матча с "Фенербахче" в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса,— говорится в нем.— В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда».

Отметим, что во вторник целый ряд источников сообщил, что Майк Джеймс покидает ЦСКА.

Причиной якобы стала обида лидера армейцев на то, что его не отпустили в США на похороны деда.

Примечательно, что Майк Джеймс, уже отписался в Instagram как от клубного аккаунта, так и от страниц всех своих одноклубников. В ЦСКА не поясняют, что именно за инцидент случился после игры против «Фенербахче» (ЦСКА в ней уступил и опустился в Евролиге на второе место). Не исключено, что инцидентов на самом деле было два. По сообщению «Спорт-Экспресса», ссылающегося на источники в клубе, якобы дошло до того, что Джеймс на тренировке подрался с одноклубником Торнике Шенгелией, что также подтолкнуло армейское руководство к жестким решениям.

В этом сезоне Майк Джеймс уже оказывался на грани разрыва отношений с ЦСКА. В ноябре после поражения в матче Единой лиги ВТБ от «Химок» у него вспыхнул конфликт с наставником армейцев Димитрисом Итудисом. Тогда Джеймс также был отлучен от участия в одной игре, но вернулся и показывал прекрасные результаты. В этот раз, похоже, ситуация гораздо сложнее.

Уход Майка Джеймса, являющегося лучшим снайпером текущего розыгрыша Евролиги и ключевой фигурой в атаке ЦСКА, создаст армейцам массу проблем. Во-первых, игровых. Заменить его очень трудно. Период переходов игроков уже задействованных в играх Евролиги истек 6 января.

Можно пригласить кого-то из баскетболистов, не имеющих достаточно игрового времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но это сродни игре в рулетку.

Во-вторых, прошлым летом Джеймс подписал с ЦСКА новый трехлетний контракт. По неофициальной информации, по нему он получает по $1,8 млн в год. А расторжение соглашения по инициативе клуба явно не обойдется без выплаты компенсации. Весьма ощутимой для клуба, который уже был вынужден на четверть урезать свой бюджет (в прошлом сезоне он составлял около 2,32 млрд руб.).

Арнольд Кабанов