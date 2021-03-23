Российский четвертьфинал начался по-казански

Сражение в четвертьфинальной серии до двух побед в Кубке Европы, втором по значимости еврокубке, между двумя известными российскими клубами открылось победой на своей площадке казанского УНИКСа над командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара — 94:88.

Этот матч был очередной главкой в длинной истории противостояния двух клубов, уже много лет сохраняющих статус грандов отечественного баскетбола, охотников за разными призами. Может быть, не самыми престижными (за самыми престижными, как правило, охотится ЦСКА), но тоже ценными — вроде второго по значимости еврокубка, в комплекте с которым идет путевка в еврокубок главный, то есть Евролигу. В площадку для этого противостояния превращался, разумеется, и Кубок Европы. И его официальный сайт перед матчем напоминал, что именно в четвертьфинале судьба сводила УНИКС и «Локомотив-Кубань» дважды — в 2015 и 2019 годах. Оба раза верх брали казанцы, которые, конечно, повыше котировались и сейчас. Причины понятны: УНИКС чуточку стабильнее в первенстве Единой лиги ВТБ и чуточку увереннее прошел предшествовавший play-off групповой этап континентального турнира. Собственно, разница в градусе уверенности и трансформировалась в казанское преимущество своей площадки.

Между тем эта встреча довольно долго шла в таком ключе, что нетрудно было представить, как УНИКС преимущества лишается и из фаворита пары превращается в аутсайдера.

«Локомотив» в стартовой четверти был поубедительнее в смысле коллективности, что ли, своего баскетбола. Своей игрой он буквально пел ей гимн. Ну и индивидуальным трюкам в этой игре, конечно, иногда находилось место. Таким, как резкий проход Уилла Каммингса мимо Артема Клименко под занавес десятиминутки, после которого Каммингс забил с фолом, а отрыв краснодарцев вырос до семи очков.

А вскоре после начала следующей четверти тренер УНИКСа Димитрис Прифтис был вынужден брать тайм-аут. Его команда как-то не спешила перестраиваться, а защита «Локомотива», и так крепкая, стала еще прочнее. Казанские снайперы, по привычке ломившиеся внутрь трехсекундной зоны, застревали в ней, словно в зыбучих песках.

Эффективность этого тайм-аута заслуживала даже не аплодисментов, а оваций.

Вскоре перерыв просил уже наставник «Локомотива» Евгений Пашутин, возможно недоумевавший: как же можно было разбазарить зашкаливший за десятиочковый запас за две минуты?!

Как можно было не заметить таких явных трансформаций в игре соперника, который переключился с лобовых атак на куда более хитрые, с раскидыванием мяча по периметру, позволявшие стрелять трехочковые? А поражать кольцо с дальней дистанции у УНИКСа ведь есть кому.

Лекция от Евгения Пашутина была менее продуктивной, чем та, что выдал Димитрис Прифтис. Некоторое время УНИКС, безусловно, ситуацию держал под жестким контролем. Но в конце концов он слегка ослаб, и «Локомотив», поднажав, в середине заключительной четверти сократил отставание от казанцев до одного меткого броска. Это даже в какой-то момент походило на перелом. Впрочем, кажется, бешеная, изо всех сил погоня отняла у краснодарцев слишком много энергии и сил. Вторую половину решающей десятиминутки они отыграли без блеска и теперь, чтобы продлить серию, должны в четверг на своей площадке во что бы то ни стало брать реванш.

В случае победы «Локомотива» во втором матче серии решающая встреча пройдет 31 марта в Казани

Алексей Доспехов