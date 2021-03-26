ЕС призвал обеспечить Навального медицинской помощью

Евросоюз в связи с сообщениями об ухудшении состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального призывает к его освобождению, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли. Она заявила, что российские власти должны обеспечить политику доступ к адвокатам и медицинской помощи. Накануне адвокаты Навального сообщили, что он четвертую неделю находится в «крайне неблагополучном» состоянии.

По словам госпожи Масралли, она получает «тревожные сообщения» об ухудшении здоровья Алексея Навального. «Власти России должны дать Алексею Навальному доступ к медицинской помощи, а его адвокатам — доступ к нему. ЕС продолжает призывать к его немедленному, безусловному освобождению и полному расследованию отравления»,— написала она в Twitter.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. После визита адвокатов 25 марта он через соратников опубликовал заявление, в котором призвал допустить к нему лечащего врача в связи с болями в спине и ноге. Жена Навального Юлия призвала Владимира Путина немедленно освободить ее мужа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «мы не получаем жалоб заключенных», а вопросы по поводу медицинской помощи в местах лишения свободы нужно направлять во ФСИН.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».