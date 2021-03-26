Пескову не кажется, что происходящее с Навальным ведет к его героизации

События, происходящие с оппозиционером Алексеем Навальным, не ведут к героизации его образа, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также прокомментировал жалобы Навального на условия содержания в колонии во Владимирской области.

«Нет, не кажется»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос “Ъ FM” о возможной героизации Навального из-за того, что происходит после предполагаемого отравления в августе 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль жалобы о состоянии здоровья Алексея Навального, господин Песков сказал, что «мы не получаем жалоб заключенных». Он также отметил, что в Кремле не видят параллелей между жалобами на состояние здоровья Навального и умершего в СИЗО аудитора Сергея Магнитского, «за исключением того, что покойный Магнитский, к сожалению, был заключенным и осужденным, и Навальный тоже является заключенным и осужденным».

Вопросы о здоровье заключенных находятся в ведении ФСИН, а не администрации президента, сказал господин Песков. «Существуют, конечно же, частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных. Но о каких-то системных проблемах (в системе ФСИН.— “Ъ”) нам неизвестно»,— сказал он в ответ на вопрос, есть ли в России системная проблема с оказанием медицинской помощи в местах лишения свободы.

Возможные санкции других стран в связи с «с одним из российских заключенных, осужденных», по словам Дмитрия Пескова, были бы полным абсурдом. При этом он отметил, что к санкциям стоит быть готовыми: «Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов — они, к сожалению, приобретают еще больше и больше постоянства».

Накануне жена Алексея Навального Юлия призвала президента Владимира Путина немедленно освободить ее мужа, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. Навальный через соратников опубликовал письмо, в котором призвал допустить к нему лечащего врача в связи с болями в спине и ноге. Он также заявил, что сотрудники ФСИН будят его восемь раз за ночь и тем самым пытают его бессонницей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».