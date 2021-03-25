Россияне с 18 марта потратили почти 2,5 млрд рублей на туры с кэшбэком

С начала третьего этапа программы туристического кэшбэка 18 марта россияне купили туры почти на 2,5 млрд руб. и получили около 500 млн руб. в виде возврата. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«С момента старта туристического кэшбэка за прошедшие семь дней объем продаж составил уже почти 2,5 млрд руб. Программой при этом воспользовалось уже более 100 тыс. наших граждан, они забронировали туры или гостиницы, и в виде кэшбэка туристам вернулось почти 500 млн руб.»,— сказала госпожа Догузова (цитата по ТАСС).

Программу частичной компенсации средств на путевки ввели в 2020 году для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Получить выплаты можно при бронировании организованного тура или размещении в отеле при оплате картой «Мир». Первый этап включал поездки до конца 2020 года, второй — до 10 января 2021 года. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд руб., сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб. 15 марта правительство России выделило на третий этап программы 2 млрд руб.

Подробнее о ситуации в туротрасли — в интервью главы Ростуризма “Ъ” «"Россия отстает от туристически развитых стран в три раза"».