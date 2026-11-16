Reuters: в ЕС ищут альтернативу американскому военному ПО Palantir

Франция также начала разработку собственной платформы военного ПО с ИИ Arcadia. В Минобороны Франции сообщали, что в проекте будут участвовать несколько поставщиков, а первая рабочая версия платформы должна быть готова уже к середине 2027 года. По данным Reuters, Нидерланды также ищут аналоги Palantir.