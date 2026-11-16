Reuters: в ЕС ищут альтернативу американскому военному ПО Palantir
Министерства обороны нескольких стран ЕС ищут альтернативу ПО для спецслужб и военных американской компании Palantir. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники. В частности, аналоги американскому ПО ищут и разрабатывают Германия, Франция и Нидерланды.
Источники в военных и правительственных кругах отмечают, что в Европе пока нет аналога ПО Palantir, сопоставимого с ним по масштабам, функциям и уже имеющемуся опыту практического применения. Речь идет, в частности, о системе с использованием искусственного интеллекта (ИИ) Maven Smart System, разработанной Palantir и применяемой американской армией.
Как сообщает Reuters, Германия уже составила список поставщиков, которые могут поставлять военное ПО, и собирается с их помощью создать собственную платформу. На прошлой неделе германская компания Helsing представила свой продукт Clarity, предназначенный для военной разведки.
Франция также начала разработку собственной платформы военного ПО с ИИ Arcadia. В Минобороны Франции сообщали, что в проекте будут участвовать несколько поставщиков, а первая рабочая версия платформы должна быть готова уже к середине 2027 года. По данным Reuters, Нидерланды также ищут аналоги Palantir.