Сингапурский партнер Nvidia открестился от «китайской шпионки»

Американская разведка считает, что Элис Хуан — китайская шпионка, а ее роман с Дженсеном Хуангом мог быть «медовой ловушкой», чтобы заполучить технологии Nvidia. 12 ноября господин Хуан покинул все посты в Nvidia, признав романтическую связь с Элис. «Личные слабости Дженсена — это его личные дела», — сказал глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, главное здесь — корпоративная культура Nvidia, не было ли незаконных сделок с Megaspeed, обхода ограничений на поставку чипов, и, как следствие, искусственного завышения прибыли.