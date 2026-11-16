Сингапурский партнер Nvidia открестился от «китайской шпионки»
Базирующаяся в Сингапуре компания Megaspeed International, работающая в сфере облачных вычислений, сообщила, что китайская предпринимательница Элис Хуан покинула компанию 30 августа 2025 года. Через примерно полгода после того, как появились ее первые публичные фотографии с Дженсеном Хуангом, на тот момент главой Nvidia.
В ответ на запрос агентства Associated Press компания Megaspeed сообщила, что проводит внутреннее расследование из-за деятельности Элис Хуан. К нему привлекли независимых юристов. Компания не стала комментировать конкретные обвинения в СМИ, но отметила, что они «не подкреплены какими-либо проверяемыми доказательствами».
Американская разведка считает, что Элис Хуан — китайская шпионка, а ее роман с Дженсеном Хуангом мог быть «медовой ловушкой», чтобы заполучить технологии Nvidia. 12 ноября господин Хуан покинул все посты в Nvidia, признав романтическую связь с Элис. «Личные слабости Дженсена — это его личные дела», — сказал глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, главное здесь — корпоративная культура Nvidia, не было ли незаконных сделок с Megaspeed, обхода ограничений на поставку чипов, и, как следствие, искусственного завышения прибыли.
12 ноября правительство Сингапура сообщило, что в феврале 2025 года начало расследование в отношении Megaspeed из-за «ложных заявлений при закупке серверов». Проверка также касалась Элис Хуан. Ее допросили, изъяли паспорт, но позже пришли к выводу, что доказательств совершения ею преступлений недостаточно, хотя были подозрения, что она предоставляет «недостоверные сведения». Associated Press не удалось получить комментарий у Элис Хуан.