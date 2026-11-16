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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Песков отреагировал на данные об инициативе США по членству Украины в НАТО

Российская сторона придерживается позиции о том, что раскрывать детали переговоров президента с американскими представителями нецелесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сведения о том, что США на встрече предлагали обменять членство Украины в НАТО на вывод ВСУ из Донбасса.
Президент Владимир Путин встречался со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября. Затем американские переговорщики отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он позднее заявил, что США обсуждали с российской стороной такой механизм вступления Украины в НАТО.

Песков о «мире на столетия» на Украине, ударе по Крымскому мосту и позиции ЕС

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