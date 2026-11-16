Песков отреагировал на данные об инициативе США по членству Украины в НАТО

Российская сторона придерживается позиции о том, что раскрывать детали переговоров президента с американскими представителями нецелесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сведения о том, что США на встрече предлагали обменять членство Украины в НАТО на вывод ВСУ из Донбасса.