Адвокаты рассказали о «крайне неблагополучном» состоянии Навального

Оппозиционер Алексей Навальный четвертую неделю находится в «крайне неблагополучном» состоянии, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она посетила его в колонии в Покрове (Владимирская область). Сам оппозиционер считает, что сотрудники ФСИН осознанно отказывают ему в должной медпомощи. Он заявил о применении к нему «пытки бессонницей».

«Ему проводили МРТ-обследование… ему не сообщили о диагнозе, не сообщили какое лечение необходимо применять к нему. <...> Состояние здоровья у него, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, то есть нога недееспособна. Одна нога у него практически не действует»,— сказала госпожа Михайлова телеканалу «Дождь». По ее словам, из лекарств ему дают только ибупрофен — в виде таблеток и мази. Алексея Навального отвозили в больницу для обследования. Предположительно во Владимир, потому что «везли 2,5 часа».

Адвокат рассказала, что у него начались проблемы со здоровьем еще четыре недели назад, но оппозиционер запрещал об этом говорить. Защитники огласили информацию, когда после обострения болезни их не пустили к Алексею Навальному. «Мы испугались за его жизнь и здоровье и решили опубличить этот момент»,— добавила госпожа Михайлова.

Адвокат считает, что Алексея Навального нужно «переводить в Москву». По ее мнению, нет препятствий, чтобы «освободить его и дать нормальное лечение, а не доводить до состояния, когда человек отсюда может выйти инвалидом».

24 марта координатор региональных штабов политика Леонид Волков заявил, что самочувствие Алексея Навального в колонии ухудшилось. В этот день адвокатов не пустили к оппозиционеру, сославшись на режимные мероприятия. Областное управление ФСИН заявило, что состояние Алексея Навального «стабильное, удовлетворительное».

Оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше». После возвращения с лечения из Германии в Россию ему заменили условный срок по этому делу на реальный. На этой неделе команда политика предложила его сторонникам, готовым выйти на митинг, зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному». Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек.

Подробнее — в материале “Ъ” «На протесты по регистрации».