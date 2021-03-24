Волков рассказал об ухудшении здоровья Навального в колонии

У оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше», в колонии начались проблемы со здоровьем, рассказал координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. По его словам, у Навального боли в спине и отнимается нога. Адвокаты политика сообщили, что их перестали к нему пускать.

По словам господина Волкова, жаловаться на недомогания Алексей Навальный начал на прошлой неделе, но ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. Недопуск к нему адвокатов Леонид Волков связал с тем, что сейчас осужденный может находиться в тюремной больнице, но руководство колонии якобы хочет это скрыть.

«Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство. Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт»,— написал господин Волков в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что адвокаты политика Ольга Михайлова и Вадим Кобзев должны были встретиться с осужденным сегодня в 13:00, но по состоянию на 16:45 их так и не пустили. В колонии это объясняют «режимными мероприятиями», утверждает защита Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Политик находится в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. На этой неделе команда оппозиционера анонсировала политическую кампанию за его освобождение.

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