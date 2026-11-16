Россия и Грузия возобновили контакты на уровне спецпредставителей
Новый специальный представитель по переговорам с Грузией, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин связался со своим грузинским коллегой Георгием Зурабашвили. Об этом сообщает Civil.ge. Дата и место первой встречи новых спецпредставителей Москвы и Тбилиси пока не известны.
Георгий Зурабашвили, занимающий пост замминистра иностранных дел Грузии, был назначен спецпредставителем 21 октября указом премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Его назначение дало повод партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) обвинить правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) в «восстановлении отношений с РФ, несмотря на оккупацию Абхазии и Южной Осетии».
В частности, одна из лидеров ЕНД Тинатин Бокучава обратила внимание, что прежде спецпредставители по переговорам «не занимали никакой должности в МИДе». В 2012–2024 годах с грузинской стороны эту функцию выполнял чрезвычайный и полномочный посол Зураб Абашидзе. После отставки Абашидзе этот пост занимал бывший руководитель Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве Георгий Каджаия.
Сразу после победы ГМ на парламентских выборах 2012 года и смены власти в стране был сформирован так называемый «Пражский формат» российско-грузинских переговоров на уровне спецпредставителей. При создании формата стороны договорились, что в его рамках обсуждаются только торгово-экономические и гуманитарные аспекты российско-грузинских межгосударственных отношений, но не проблематика Абхазии и Южной Осетии.