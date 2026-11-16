Россия и Грузия возобновили контакты на уровне спецпредставителей

Сразу после победы ГМ на парламентских выборах 2012 года и смены власти в стране был сформирован так называемый «Пражский формат» российско-грузинских переговоров на уровне спецпредставителей. При создании формата стороны договорились, что в его рамках обсуждаются только торгово-экономические и гуманитарные аспекты российско-грузинских межгосударственных отношений, но не проблематика Абхазии и Южной Осетии.