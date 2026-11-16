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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Песков сообщил о подготовке Путина к переговорам на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин ведет подготовку к предстоящим международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

«Вы знаете, что неделя будет весьма напряженная, и, собственно, Путин большую часть недели проведет в Китае на саммите АТЭС... Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке»,— сказал господин Песков на брифинге.

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Саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. На мероприятии Владимир Путин планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По данным Financial Times, переговоры пройдут без согласованной повестки.
Новости Китая — отношения с Россией
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Саммит АТЭС