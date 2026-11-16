Умер бывший министр печати Михаил Полторанин

Михаил Полторанин в 1960-х — 1990-х годах работал в СМИ. С 1966 по 1968 год был корреспондентом, а затем главным редактором газет «Лениногорская правда» и «Рудный Алтай». В 1975–1978 годах работал собственным корреспондентом газеты «Правда», в 1986–1988 годах был главредом газеты МГК КПСС «Московская правда». В 1988–1991 годах работал политическим обозревателем агентства печати «Новости». В 1989 году был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина по выборам в народные депутаты в Москве.