За СИМ нужен глаз да глаз
Оформление eSIM усложнят для борьбы с мошенниками
Переоформить абонентский номер с физической карты на eSIM и заключить договор на обслуживание с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи станет невозможно: операторов обяжут использовать только квалифицированную подпись. Министерство просит операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших eSIM. В Минцифры говорят, что меры нужны для защиты абонентов от мошенничества с использованием незаконно оформленных мобильных номеров.
Минцифры планирует ограничить дистанционное переоформление абонентских номеров на eSIM и заключение договоров с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Это возможно будет сделать только с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), следует из письма замминистра Олега Качанова операторам связи от 9 ноября (есть у “Ъ”).
Сейчас eSIM можно получать дистанционно с помощью «Госуслуг» и «Госключа» — нужно подтвердить персональные данные, в «Госключе» выпустить электронную подпись и подписать договор с оператором связи. По данным «Госключа» за восемь месяцев 2026 года, в приложении выдано более 18,9 млн сертификатов электронной подписи, из которых более 15,7 млн — УНЭП.
В Минцифры “Ъ” объяснили, что по действующему законодательству eSIM может оформляться только с применением УКЭП, а возможность использовать неквалифицированную подпись для eSIM законом не предусмотрена.
Как объяснил собеседник “Ъ” в отрасли, техническая возможность использовать УНЭП через «Госключ» у операторов до сих пор сохранялась.
Чтобы исключить в дальнейшем такую возможность, Минцифры попросило операторов связи до 1 декабря заново интегрироваться с «Госключом», чтобы пользователи могли получать eSIM только с помощью УКЭП, а не УНЭП, как ранее, следует из письма Качанова. Интеграция с госсистемами будет возможна только через Систему межведомственного электронного взаимодействия, а не через API или другие. Министерство также попросило операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших и использующих eSIM до 15 ноября.
«Это нужно для защиты абонентов от мошенничества с использованием незаконно оформленных мобильных номеров. Так как eSIM оформляется дистанционно и не требует получения физической сим-карты, важно убедиться, что номер подключает или переоформляет именно его законный владелец»,— заявили в пресс-службе министерства.
Ранее “Ъ” писал, что власти обсуждают запрет на регистрацию eSIM из-за границы и меры по ужесточению оборота М2М-сим-карт (см. “Ъ” от 23 июня). В третий пакет антимошеннических мер в законодательство планируется включить требование о том, что если в устройстве есть eSIM, то договор с абонентом должен содержать данные об этом устройстве и его идентификаторе (см. “Ъ” от 30 сентября).
Точной актуальной оценки числа пользователей eSIM в России нет, но речь идет о миллионах абонентов, говорит основательница компании Unisimka (eSIM-адаптеры для смартфонов) Анна Кашницкая. Она считает, что этот рост продолжится: «Все больше смартфонов поддерживают eSIM, а некоторые модели уже вообще выпускаются без физических сим-карт».
К УКЭП больше доверия, объясняет директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро» Павел Луцик.
Независимый эксперт в сфере цифровых сертификатов Евгений Лахаткин считает, что с УНЭП сейчас происходит «слишком много мошеннических действий».
Он объясняет, что для получения сертификата УНЭП достаточно подтвержденной учетной записи ЕСИА, и если злоумышленник ее получит, «то легко сможет получить неквалифицированный сертификат на ваше имя». С УКЭП процедура строже — одной учетной записи ЕСИА для получения квалифицированного сертификата недостаточно. «Закон подписывает очную либо онлайн-идентификацию, онлайн либо по действующему квалифицированному сертификату, чипу загранпаспорта нового поколения, либо ЕСИА с ЕБС. Министерству это может дать дополнительную гарантию, что под именем заявителя не выступает иное лицо»,— говорит он.
В «Т2 Мобайл» говорят, что меры значимо не повлияют на их работу с абонентами. «Нам важно обеспечить баланс между удобством дистанционного подключения eSIM и безопасностью абонентов, поэтому мы будем адаптировать процессы подключения с учетом изменений законодательства»,— заявили “Ъ” в «МегаФоне». В МТС “Ъ” не ответили, в «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
Мера нужна, чтобы прекратить угоны номеров, считают в компании «Информзащита»: «Номер переносят на чужую eSIM, перехватывают коды из СМС и получают доступ к банкам и мессенджерам». В компании уверены, что мера может помочь с прекращением «массовой дистанционной выдачи номеров на подставных лиц»: «Эти номера используют колл-центры мошенников и инфраструктура, связанная с БПЛА».