За СИМ нужен глаз да глаз

Чтобы исключить в дальнейшем такую возможность, Минцифры попросило операторов связи до 1 декабря заново интегрироваться с «Госключом», чтобы пользователи могли получать eSIM только с помощью УКЭП, а не УНЭП, как ранее, следует из письма Качанова. Интеграция с госсистемами будет возможна только через Систему межведомственного электронного взаимодействия, а не через API или другие. Министерство также попросило операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших и использующих eSIM до 15 ноября.