FT: Конгресс США ужесточит контроль за экспортом чипов после скандала с Nvidia
Конгресс США намерен ужесточить правила экспортного контроля в отношении современных чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Это связано со скандалом вокруг корпорации Nvidia и ее бывшего гендиректора Дженсена Хуанга. Об этом пишет Financial Times (FT).
Газета отмечает, что конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии поддерживают законопроекты, ограничивающие экспорт ИИ-чипов и дающие Конгрессу право контролировать поставки такой продукции, а при необходимости блокировать их. «Шансы принятия таких законов, безусловно, стали выше после недавнего скандала»,— цитирует FT старшего аналитика консалтинговой компании Beacon Policy Advisers Оуэна Тедфорда.
Один из законопроектов, о которых идет речь,— Закон о безопасности удаленного доступа. Он ограничит для китайских компаний возможности удаленного доступа к ИИ-чипам через облачные сервисы. Дженсен Хуанг ранее выступал за смягчение экспортного контроля, однако из-за недавнего скандала следует ожидать ужесточения политики.
Скандал разгорелся в начале ноября, когда СМИ сообщили, что любовницей Дженсена Хуанга была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным американских спецслужб, является шпионкой КНР. 12 ноября Nvidia объявила об отставке господина Хуанга. Министр финансов США Скотт Бессент призвал к «радикальным переменам» в Nvidia и назначению гендиректора со стороны.