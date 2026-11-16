FT: Конгресс США ужесточит контроль за экспортом чипов после скандала с Nvidia

Газета отмечает, что конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии поддерживают законопроекты, ограничивающие экспорт ИИ-чипов и дающие Конгрессу право контролировать поставки такой продукции, а при необходимости блокировать их. «Шансы принятия таких законов, безусловно, стали выше после недавнего скандала»,— цитирует FT старшего аналитика консалтинговой компании Beacon Policy Advisers Оуэна Тедфорда.