МИД Франции назвал «Спутник V» инструментом пропаганды

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» инструментом пропаганды, а не помощи другим государствам. Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сказал, что «Спутник V» может начать применяться для вакцинации французов в июне, и призвал «не политизировать этот вопрос».

«Вакцина "Спутник V" используется скорее для пропаганды и агрессивной дипломатии, чем для медицинской помощи из солидарности»,— передает AFP слова господина Ле Дриана, сказанные в эфире France Info radio.

Господин Бон говорил, что Франция может начать применять «Спутник V» после одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). По словам представителя регулятора ЕС, EMA одобрит российский препарат не раньше мая. Два входящих в ЕС государства, Венгрия и Словакия, самостоятельно одобрили применение российского препарата. О возможности прямой закупки российской вакцины заявляли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Однако обе страны отдают приоритет потенциальной закупке «Спутника V» по общеевропейскому механизму. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о попытках России и Китая усилить свое влияние с помощью поставок вакцин.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Сейчас вакцина одобрена к применению в 56 странах. Эффективность препарата — 91,6%. 23 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».