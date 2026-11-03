МГКЛ допустила техдефолт по выплате купона на 20,14 млн рублей
ПАО «МГКЛ» не исполнило обязательства по выплате восьмого купона облигационного выпуска серии 001РS-02, указано на сайте раскрытия информации. Общая сумма невыплаты составила 20,14 млн руб. Ставка купона — 24,5% годовых, а в обращении находится 1 млн бумаг.
Причиной невыплаты стало «неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")», указано в материалах эмитента.
В компании заявили, что продолжают работу по урегулированию задолженности дочерних структур группы. О дальнейших решениях МГКЛ пообещала сообщать дополнительно. Акции компании по состоянию на 12:38 мск подешевели на 21,94% — до 0,61 руб. за штуку.
Это уже второй техдефолт МГКЛ за последнюю неделю. 30 октября компания вовремя не выплатила 24,66 млн руб. по купону облигаций серии 001Р-07. На Московской бирже в обращении находятся восемь выпусков облигаций МГКЛ общим объемом 3,85 млрд руб.
МГКЛ (Московская городская компания ломбардов, «Мосгорломбард») — одна из крупнейших в России на рынке ломбардов. Компания развивает ресейл-сеть, перерабатывает лом драгоценных металлов и выдает займы под залог.