Движение по Крымскому мосту возобновили спустя семь часов
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Оно было временно приостановлено ночью 3 ноября более чем на семь часов. Об этом сообщил Telegram-канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Движение перекрыли в 1:15 мск. Причины не уточнялись. Проезд возобновили для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для грузового транспорта организовали объезд через другие регионы.
По последним данным на 12:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 260 автомобилей. Время ожидания — около часа.