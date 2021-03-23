Франция может начать использовать российскую вакцину от COVID-19 в июне

Франция не исключает, что может начать применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в июне, сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Info. До этого препарат должен пройти экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам, напомнил он.

«ЕС сможет использовать российскую вакцину после ее сертификации. И Франция, в свою очередь, смогла бы начать ее применение в июне, в начале лета… Но не нужно политизировать этот вопрос. Если вакцина полезна, если она имеется в наличии, то следует этим воспользоваться»,— сказал господин Бон (цитата по ТАСС).

Представитель французского МИДа считает, что российская вакцина производится в небольших объемах, а потом не может принести «чудесного решения проблемы» сейчас. «К началу лета у Франции будет достаточно доз других вакцин. То есть мы не отвергаем любого варианта. Но если кто-то утверждает, что именно российская вакцина принесет нам чудесное решение проблемы именно сегодня, то это неверно. Потому что это не может произойти уже сегодня, к тому же эта вакцина производится в очень небольших объемах»,— отметил Клеман Бон.

EMA сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V» 4 марта. Два входящих в ЕС государства, Венгрия и Словакия, самостоятельно одобрили применение «Спутника V». О возможности прямой закупки российской вакцины заявляли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Однако обе страны отдают приоритет потенциальной закупке «Спутника V» по общеевропейскому механизму. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».