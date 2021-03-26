Защита обжаловала аресты Белозерцева и Шпигеля

Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении 31 млн руб. взятки, сообщил его адвокат Алексей Шуварин. Басманный суд Москвы подтвердил подачу жалобы и отметил, что в суд также поступила жалоба на арест главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого обвиняют в даче взятки губернатору.

«Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы»,— передает ТАСС слова господина Шуварина.

«В суд поступила апелляционная жалоба на заключение Бориса Шпигеля под стражу. Она будет рассмотрена в Московском городском суде, дата заседания пока не назначена»,— сообщила ТАСС представитель Басманного суда. Пресс-служба суда также подтвердила получение жалобы от защитников Ивана Белозерцева.

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Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля задержали утром 21 марта. После ареста господина Белозерцева президент России Владимир Путин отстранил его от поста губернатора в связи с утратой доверия. В интервью “Ъ” господин Шпигель рассказал, что к нему по просьбе полковника ФСБ приходил оперативник и предлагал «крышу». Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рекомендовал Дмитрию Шпигелю обратиться в правоохранительные органы.

Позднее в Пензенской области были задержаны главы администраций Пензенского района и Алферьевского сельсовета Сергей Козин и Александр Есенков. Источник “Ъ” называл господина Козина одним из людей, работавших в интересах Ивана Белозерцева.

Об обстановке в Пензенской области после ареста губернатора — в публикации “Ъ” «Пенза зависла между прошлым и будущим».