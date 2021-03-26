Следствие осмотрело границы

В Пензенской области следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.Следствие считает, что господин Козин получил от руководителя коммерческой организации через главу сельсовета 200 тыс. руб. За деньги он якобы обещал помочь с распределением границ земельного участка в Пензенском районе. Источник „Ъ“ отмечает, что господин Козин — чиновник, работавший в интересах арестованного по подозрению в получении взятки губернатора Ивана Белозерцева. Признает ли глава района вину, пока неизвестно.

В Пензенской области при получении крупной взятки был задержан глава администрации Пензенского района Сергей Козин, сообщила 25 марта пресс-служба СУ СКР по региону. Вместе с ним был задержан глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

По версии следствия, 24 марта глава администрации Пензенского района получил от генерального директора некоей коммерческой организации через посредника, в качестве которого выступил глава администрации Алферьевского сельсовета, 200 тыс. руб. За деньги господин Козин якобы должен был решить для предпринимателя ряд вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района. «Непосредственно после передачи денег оба чиновника задержаны. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия»,— отметили в СКР.

В отношении Сергея Козина уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя», предполагает до 10 лет лишения свободы), в отношении Александра Есенкова — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере», до пяти лет лишения свободы). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской ­области.

В приемной главы администрации Пензенского района „Ъ“ сказали, что ничего о задержании Сергея Козина не знают, однако сам чиновник на рабочем месте с утра не появился. Следственные действия в здании муниципалитета не ­проводились.

50летний Сергей Козин работает на посту главы администрации Пензенского района с 11 марта 2016 года. До этого он работал на должности главы администрации Кузнецка Пензенской области, затем заместителем министра финансов региона. Господин Козин также является секретарем Пензенского местного отделения «Единой России».

Пензенский район — самый крупный в регионе муниципалитет, непосредственно граничащий с Пензой. В районе живут более 60 тыс. человек. Как отмечают собеседники „Ъ“, земельные участки в Пензенском районе носят стратегический характер, так как именно в направлении района ведется расширение областного центра.

Задержание Сергея Козина с поличным при получении взятки произошло через несколько дней после задержания и ареста за взятку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что с января по октябрь 2020 года господин Белозерцев получил в Москве и Пензе от главы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде автомобиля Mercedes V250D, часов Breguet и денег на общую сумму не менее 31,06 млн руб. За это губернатор якобы предоставлял группе компаний «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В минувший вторник вечером президент РФ Владимир Путин отрешил господина Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. Правительство Пензенской области, в соответствии с требованиями устава, ушло в отставку.

Источник „Ъ“, близкий к правительству Пензенской области, отмечает, что Сергей Козин был одной из ключевых фигур в местной политике, работавших в интересах Ивана Белозерцева. «Он мог помогать губернатору как при организации выборов, чтобы получать нужный результат, так и при реализации земельных участков нужным людям»,— отметил собеседник „Ъ“. По его мнению, местные силовики знали об этом и решили отметиться на фоне расследования в отношении губернатора.

Признает ли Сергей Козин вину, пока неизвестно.

Сергей Петунин