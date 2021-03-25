Песков посоветовал Шпигелю пожаловаться на ФСБ в правоохранительные органы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил арестованному главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю обратиться к правоохранительным органам с жалобой о причастности к его делу сотрудников ФСБ. Сам господин Песков соответствующие заявления бизнесмена комментировать отказался, заявив, что это не функция Кремля.

В ходе пресс-кола господина Пескова спросили, видел ли он интервью Бориса Шпигеля “Ъ”, в котором он назвал свое дело заказом. «Да, мы видели. Вместе с тем мы никак не можем это комментировать, потому что это не наша функция»,— ответил представитель Кремля.

Журналисты спросили, возможна ли проверка этого заявления. «Нет, это не наша функция. Мы этим не занимаемся. В случае если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам. Нам неизвестно, были ли такие обращения в правоохранительные органы. Поэтому я не могу ничего комментировать»,— сказал Дмитрий Песков.

Господин Песков считает, что состояние здоровья предпринимателя будет учтено медслужбами СИЗО. «Каждый случай, который касается ограничений свободы того или иного гражданина, непростой. Объявить того или иного человека виновным может только суд. В данном случае есть решение суда о задержании, он будет находиться в СИЗО. Действительно, мы знакомились с сообщениями о том, что у Шпигеля очень плохое состояние здоровья, и, конечно, здесь наверняка соответствующие медицинские службы, которые имеются в СИЗО, будут это учитывать»,— сообщил он.

Борис Шпигель был задержан 21 марта, обвиняется в даче взяток отправленному в отставку губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 22 марта суд Басманный суд рассматривал ходатайство об аресте господина Шпигеля, но заседание было прервано по состоянию его здоровья. Его вынесли из здания суда на носилках. 23 марта мужчина все же был отправлен под арест. В интервью “Ъ” он рассказал, что к нему по просьбе полковника ФСБ приходил оперативник и предлагал «крышу». После отказа оперативник пообещал, что будет разговаривать с бизнесменом «в другом месте».

Версия Бориса Шпигеля о причинах его преследования — в его интервью “Ъ”.