Не хотел рассказывать, но приятель, начитавшись в «Деньгах» о снижении ставок по депозитам, переложил 100 тыс. руб. с банковского вклада на ИИС. Сотрудница банка заверила, что доходность будет 7,5% годовых и выше. Через месяц с его счета исчезла тысяча рублей. Через два — две... «Так бывает,— посочувствовала сотрудница.— Доходность мы не гарантируем. Во что вложены деньги — не знаем. На стратегию управляющей компании вам не повлиять. Доверьтесь. Может, к концу года и получите доход». Добрые люди посоветовали закрыть ИИС и вернуть деньги на депозит: тише едешь… Для таких, как приятель, в этом номере мы публикуем статью об ошибках начинающих инвесторов. Тут как с автомобилем: прежде чем менять такси на личное авто, научись водить машину. Научись нести ответственность за деньги, которые приручил.

Впрочем, об инвестировании можно еще почитать в нашей статье про Бернарда Баруха, про ошибки — в материале к 150-летию Парижской коммуны, про автомобили — в обзоре о машинах с разными типами кузова. А еще у нас есть статьи про путешествия и вакцинацию (куда теперь без нее), об инвестициях в региональную недвижимость, что доходнее столичной, и об экономии на покупках. Впрочем, полистайте номер сами — наверняка найдется что-то интересное именно для вас. Приятного чтения!