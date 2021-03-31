А я еду, а я еду за уколом

После сообщений в прессе об украинцах, которые тайно делают прививки «Спутник V» в московском ГУМе, глава компании RT Маргарита Симоньян предложила правительству легализовать прививочный туризм, отменив визовый режим для иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России. Впрочем, прививочный туризм набирает обороты уже во всем мире. «Деньги» поинтересовались ценой вопроса.

Городские понаехали

Зимой на всю Северную Америку прогремела история с состоятельной семейной парой из Канады, которая на частном самолете прилетела в один из отдаленных районов страны на Юконе на границе с Аляской и, представившись сотрудниками местной гостиницы, получила вакцину от COVID-19 производства компании Moderna. Возмущение поступком гостей из Ванкувера было вызвано еще и потому, что местечко Бивер-Крик на севере страны населено преимущественно немногочисленной индейской общиной Уайт-Ривер, а потому получило от канадских властей вакцину в приоритетном порядке. Формально владелец сети казино Родни Бейкер и его жена, актриса Екатерина Бейкер, не нарушили канадских законов — они являются такими же гражданами страны, как и местные жители, но моральная сторона вопроса так возмутила общественность, что имена супругов до сих пор не сходят с полос канадских и американских газет. Канадские власти лишь наказали супругов за нарушение правил карантина, установленных в Ванкувере, оштрафовав на $1 тыс. Однако общественное негодование привело к тому, что Родни Бейкер был вынужден уйти в отставку с поста главы компании.

Случай в Канаде стал лишь одним из примеров явления, которое уже получило название «вакцинный», или «прививочный», туризм. Учитывая, что США являются главным производственным центром компании Pfizer, чья вакцина первой получила одобрение американских и европейских властей, неудивительно, что США притягивают к себе прививочных туристов — как внутренних, так и внешних. Особенность ситуации заключается не только в том, что в США в принципе отсутствует такое советское явление, как прописка по какому-то конкретному адресу, и что вакцины произведено пока еще недостаточно даже для населения самих США, но и в том, что в этой стране порядок вакцинации определяется не федеральным центром, а властями штатов. Именно они решают, какие категории населения являются приоритетными для вакцинации, как производится запись на прививку, где их делают, какие документы с людей требуют при вакцинации и какой за этим осуществляется контроль. Так, например, в Нью-Йорке необходимо предоставить документы, подтверждающие не только проживание в этом штате (документ о владении или аренде жилья), но и факт работы в нем. Во Флориде таких жестких требований поначалу не было, поэтому уже в январе вакцинировались в этом штате не только жители других регионов США, но и других стран. На своей странице в Instagram аргентинская телезвезда Янина Латорре похвасталась, что ее пожилая мама смогла получить вакцину Pfizer во Флориде во время отпуска благодаря помощи одного из ее друзей из этого штата. Еще одна известная аргентинка, юрист Ана Розенфельд, в январе похвасталась, что получила вакцину в одном из пригородов Тампы, когда навещала своих родственников во Флориде. «Я давно хотела сделать прививку,— призналась она в одном из аргентинских телешоу.— Если бы я могла сделать ее в Аргентине, то уже сделала бы». Тогда же в январе известный мексиканский тележурналист Хуан Оригель в Twitter сообщил о получении вакцины в Майами.

Многочисленные сообщения о том, что во Флориду едут уколоться отовсюду, заставили в феврале высказаться местные власти. Они осудили прививочный туризм, который, по их мнению, лишает возможности привиться местных, тогда как дефицитная вакцина закупается властями штата именно для них. Директор местного управления по чрезвычайным ситуациям Джаред Московиц заявил, что «вакцинации подлежат только те, кто живет здесь, арендует или владеет недвижимостью, платит налоги». Но, судя по всему, эти ограничения действуют не очень хорошо: по данным американских СМИ, к марту во Флориде получили прививки более 80 тыс. граждан США из других штатов.

Летят перелетные птицы

Популярность Флориды среди прививочных туристов, а также двух других южных штатов — Джорджии и Аризоны,— которые не стали жестко ограничивать вакцинацию требованиями предъявлять документы, подтверждающие проживание или работу в этих штатах, привела к тому, что прививочных туристов в США уже окрестили «перелетными птицами».

Но если внутренний прививочный туризм вызывает в основном споры морального толка — ведь житель Нью-Йорка фактически такой же гражданин США, как и житель Флориды,— то путешествие в другую страну вызывает уже вопросы юридического характера. Еще в декабре, когда вакцинация в США только началась, некоторые индийские турфирмы начали продажу четырехдневных туров из Мумбая в Нью-Йорк для получения там вакцины. Стоимость такого тура — $2 тыс., обязательно наличие действующей американской визы. Глава одного из таких агентств тогда пояснил, что «никаких денег с туристов они пока не берут, а только собирают информацию о заинтересованных лицах».

Представители индийской Ассоциации туроператоров уже осудили такую практику, однако некоторые агентства на своем сайте до сих пор имеют специальную вкладку с названием Vaccine Tourism, где пользователю не предлагают ничего определенного, но просят заполнить форму с контактами о себе, чтобы затем представители турфирмы могли с ним связаться. На письменный запрос «Денег» о юридических аспектах подобной практики, а также об условиях продажи вакцинных туров в Ассоциации туроператоров Индии не ответили.

Более понятные условия предлагало одно из американских турагентств, которое зимой начало продавать поездки в Израиль для вакцинации. Как известно, правительство Израиля наиболее активно проводит программу вакцинации своего населения: к середине марта от коронавируса там вакцинировано 52% населения. Страна по этому показателю находится на первом месте в мире. На втором месте — ОАЭ (38%), на третьем — Сейшельские Острова (30%). Для сравнения, в США эта доля составляет 12%, в Германии — 3,7%, в России — 1,66%.

Впрочем, приобрести такой тур могут только проживающие в США граждане самого Израиля. Выгода поездки заключается в том, что в США на тот момент правительство вакцинировало в первую очередь граждан в возрасте от 65 лет, а услугами агентства могли воспользоваться и более молодые люди. Цена тура составляла $2850. В нее входят перелет из США в Израиль и обратно ($850), стоимость вакцины от Pfizer и проживание в Израиле в течение месяца — между первой и второй прививками.

Зарубежные туры с возможностью сделать прививку начал рекламировать и британский туроператор клубного типа для состоятельных клиентов Knightsbridge Circle. Годовое членство в этом клубе стоит £25 тыс., а тур в Дубай с возможностью сделать прививку американской Pfizer или китайской Sinopharm может обойтись в £10 тыс. По данным британских и американских СМИ, агентство получило уже более 2 тыс. заявок на такие туры. В самой Великобритании граждане не могут сделать прививку, просто придя в больницу: приоритетными группами для вакцинации являются граждане от 50 лет, визит за прививкой осуществляется после звонка от местного врача.

Приходи к нему лечиться и корова, и волчица

ОАЭ уже попали на первые полосы мировых СМИ благодаря своей популярности среди прививочных туристов. Вакцинация в одной из самых богатых стран мира с населением около 10 млн человек началась в марте. В 120 центрах доступно три вакцины — американо-немецкая Pfizer-BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и китайская Sinopharm. Бесплатно прививку могут сделать местные жители в возрасте от 16 лет, а также владельцы вида на жительство в возрасте от 40 лет. Впрочем, на практике получить вакцину от COVID-19 в ОАЭ можно и другим людям, но это чревато скандалом. В конце февраля глава управляющего инвестфонда Канадского пенсионного фонда (CPPIB) Марк Мачин подал в отставку, когда СМИ узнали, что он слетал в ОАЭ и привился там от COVID-19. Бывший инвестбанкир гражданин Великобритании Марк Мачин совершил свой визит, несмотря на предостережение канадского правительства для местных чиновников не совершать зарубежные визиты без служебной необходимости. Кроме того, фонд, в управляющий совет которого он входил, хоть и не является государственным, но подотчетен правительству Канады и несет обязательства перед канадскими налогоплательщиками. Формально Мачин не нарушил никаких канадских и британских законов, однако вызванный его поездкой скандал в итоге заставил его подать в отставку.

В начале марта в Испании разразился скандал, после того как местные СМИ узнали, что две сестры бывшего испанского короля Хуана Карлоса I, который сейчас проживает в Абу-Даби,— принцессы Елена и Кристина — сделали в ОАЭ прививки от COVID-19, когда навещали своего отца. Возмущение общественности вызвало то, что 55-летняя Кристина и 57-летняя Елена пока не подлежат участию в государственной программе вакцинации от правительства Испании, распространяемой на граждан от 65 лет. Сами принцессы парировали, что «были вынуждены» сделать прививки, потому что им требовалось получить от властей ОАЭ разрешение на постоянное посещение своего отца.

Но привиться от COVID-19 в ОАЭ иностранцу можно и официально. По крайней мере об этом говорится в условиях программы «Работай удаленно из Дубая» на сайте Visit Dubai дубайского туристического управления. Оплатив $287 и расходы на местную медицинскую страховку, заявитель получает право год находиться в Дубае, работая оттуда удаленно, а для соблюдения эпидемиологической безопасности может вакцинироваться от COVID-19. Пока неизвестно, насколько популярна эта программа среди иностранцев и сколько из них смогли привиться от коронавируса в Дубае.

Не исключено, что официально приглашать иностранцев для вакцинации вскоре может начать и Куба, где с марта начался третий этап клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19 под названием Soberana 02. В интервью местным СМИ директор гаванского научно-исследовательского института Finlay de Vacunas Висенте Верес намекнул, что в случае удачного завершения испытаний и одобрения вакцины она будет доступна и для иностранных туристов уже в этом году. Большие планы кубинских властей в отношении Soberana 02 подтверждают и недавние заявления правительства о намерении произвести 100 млн вакцин, тогда как население всей страны — всего 11 млн человек.

Евгений Хвостик