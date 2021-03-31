Море зовет

Пока глобальная вакцинация не одолела пандемию коронавируса, страны Запада и Востока не сильно спешат открывать границы. Поэтому россияне, желая отдохнуть на майские праздники, с осторожностью бронируют туры, отели и перелеты. Впрочем, ключевые тренды в отношении предстоящих больших выходных уже наметились. «Деньги» выяснили, куда и за сколько россияне отправятся отдыхать.

Через месяц, с 1 мая, в России официально стартует летний туристический сезон. Судя по утвержденному правительством трудовому графику, отдыхать в этом году на майских россияне будут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Формально выходных дней на праздники не так уж и много, но исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе не сомневается, что туристы по привычке будут «объединять» выходные в «каникулы». Пока массового бронирования туристических поездок не наблюдается: мешает отсутствие ясности с открытием дополнительных тур-направлений. Но кое-какие тренды начала курортного сезона уже видны.

Курортные планы

Продажи организованных туров на майские праздники, согласно оценкам Travelata.ru, пока на 40% ниже, чем в доковидном 2019 году. Но гендиректор сервиса Станислав Сацук позитивно оценивает динамику продаж: в моменте выручка от них уже фактически вышла на уровень двухлетней давности. «Мы не отмечаем типичных сезонных провалов спроса. Есть основание рассчитывать на реализацию отложенного спроса в первой половине текущего сезона и в майские праздники в частности»,— полагает он. Таким образом, по прогнозам господина Сацука, суммарный объем бронирований организованных туров на майские праздники может вырасти на 5–10% относительно уровня двухлетней давности.

Дополнительный спрос, по мнению эксперта, позволит привлечь программа туристического кэшбэка, позволяющая получить на карту «Мир» 20% от стоимости бронирования туров по России. «В перспективе это сместит спрос в сторону внутренних курортов»,— уверен Станислав Сацук. Пока, согласно оценкам Travelata.ru, в России на майские праздники планируют остаться 10% организованных туристов. Их средний чек при бронировании оценивается в 39 тыс. руб.— относительно весны 2019 года показатель увеличился на 5,4%.

84% организованных путешественников, по расчетам Travelata.ru, на майские праздники собираются в Турцию, а их отдых обойдется в среднем в 94,5 тыс. руб. Последнее значение на 10% выше аналогичного показателя двухлетней давности. Туроператоры поясняют, что относительно докризисного периода цены не выросли, но из-за того, что тарифы отельеров номинируются в долларах, цены на размещение для россиян увеличились из-за курсовой разницы. Аналогичные данные у Level.Travel: Турция сейчас формирует 86% бронирования на майские праздники. Объем бронирований на направлении, по словам сооснователя Level.Travel Дмитрия Малютина, пока не достиг докарантинных значений, но разрыв существенно сокращается. Другие доступные организованные зарубежные направления пока в меньшей степени привлекают туристов. По оценкам Level.Travel, на Кубу, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Абхазию и Танзанию приходится примерно по 1% бронирований.

Крымская весна

Самостоятельных путешественников чаще тянет в поездки по стране. По крайней мере, согласно данным Ostrovok.ru, на внутренние направления пока приходится 75% бронирования размещения на праздничные выходные. Среди зарубежных направлений спросом у россиян пользуются доступные для поездок Дубай, Стамбул, Аланья, Хургада и Сиде. В 2019 году география майских путешествий россиян была разнообразнее: в числе наиболее востребованных были Прага, Париж, Барселона, Берлин, Ницца, Рим, Аланья, Нью-Йорк, Милан и Амстердам.

Хитом на майские праздники внутри страны стали поездки в Крым. Согласно оценкам Tvil.ru, в Севастополе туристы уже сняли на 15% больше вариантов размещения, чем в 2019 году, в Ялте — на 39%, а в Симферополе — в 4,8 раза. С мнением коллег соглашается основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. По его словам, если общий объем бронирований на майские выходные пока составляет 35% от докризисного, то в случае с Крымом и Севастополем максимально приблизился к нему. Директор Tvil.ru Оксана Шустикова связывает это с желанием провести праздники на морских курортах.

Курорты Краснодарского края пока не так сильно вдохновляют путешественников. Согласно оценкам Tvil.ru, количество броней в Анапе сократилось на 14%, в Геленджике — на 38%, а рост по Сочи составляет всего 6%. Ожидаемо на 49% снизилось число бронирований в Санкт-Петербурге — сокращение интереса к экскурсионным поездкам, по словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, наблюдалось в течение всего прошлого года. А вот Юрий Кузнецов настроен более позитивно. Он прогнозирует оживление спроса путешественников на Кавказские Минеральные Воды, в Москву, Санкт-Петербург и Казань. «Ближе к маю ждем еще бронирования загородной недвижимости в домашнем и соседних регионах: базы отдыха, загородные дома и прочее»,— говорит он.

Осторожные планы

Но делать однозначные выводы о туристических планах россиян на праздники пока преждевременно. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова объясняет, что пандемия серьезно изменила тревел-привычки россиян: абсолютное большинство из них перестали планировать путешествия заранее. «Например, авиабилеты, приобретенные в период с 1 января по 15 марта 2021 года, в 85% случаев предполагают вылет в течение месяца со дня покупки»,— поясняет она. Исходя из этого тренда, эксперт предполагает, что достаточно спонтанный характер примут и поездки россиян на майские праздники.

Пока, судя по данным OneTwoTrip, 88% россияне на майские праздники планируют совершать перелеты по России. Чаще всего они бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Казань, Махачкалу и Уфу. В среднем перелет туда-обратно внутри страны на период с 1 по 10 мая обходится российским путешественникам в 9,9 тыс. руб., это на 9% ниже аналогичного значения 2019 года. Но не везде динамика оказалась однородной. Согласно оценкам «Туту.ру», стоимость перелета Москва—Симферополь в одну сторону в праздничные дни составляет 6,3 тыс. руб., это на 5% выше показателя двухлетней давности. При этом аналогичный полет в Калининград стоит 4,9 тыс. руб.— за два года подешевел на 14%.

В OneTwoTrip указывают, что зарубежные направления пока не входят в число наиболее востребованных для поездок на майские праздники, а общая доля проданных по ним билетов составляет 12% против 53% весной 2019 года. «Некоторые страны, в том числе Турция и Грузия, сейчас открыты для россиян, но путешественники пока действуют осторожно»,— замечает госпожа Шелехова. В Aviasales в числе востребованных зарубежных стран выделяют Турцию, куда перелет из России в одну сторону на праздники сейчас обходится в среднем в 11 тыс. руб.; Египет — 19,7 тыс. руб., ОАЭ — 19,9 тыс. руб.; Черногорию — 10,9 тыс. руб.; Грузию — 14,4 тыс. руб.

Река вместо моря

Учитывая сформировавшуюся у путешественников на фоне пандемии привычку планировать отдых в последний момент, Майя Ломидзе сомневается, что четко обрисовать картину туристических планов россиян на майские праздники удастся раньше второй половины апреля. Тем не менее эксперт предполагает, что рынку стоит готовиться к повышенному спросу на речные круизы. Для навигации по рекам Сибири еще рано, а вот в центральной части страны она как раз начинается в апреле-мае.

Майя Ломидзе предполагает, что высоким спросом будут пользоваться круизы по Волге и Оке. «Это удачное решение: можно комфортно путешествовать при любой погоде, жить фактически по системе "все включено", пользоваться экскурсионной программой»,— рассуждает она. Сейчас шестидневный круиз по Волге на теплоходе «Константин Коротков», предполагающий выезд из Москвы и посещение Мышкина, Углича, Твери и Ярославля, стоит от 48,6 тыс. руб. на человека. Но есть и более бюджетные варианты: четырехдневный круиз на теплоходе «Павел Бажов» из Нижнекамска с посещением Казани и Елабуги стоит от 14,5 тыс. руб.

Александра Мерцалова