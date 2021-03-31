Автомобиль в кузове седан в России — это хотя и более статусно, комфортно и даже дешевле, но не всегда практично. Почему россияне все чаще предпочитают седанам машины в модификациях универсал и хетчбэк, разбирались «Деньги».

«Россия — страна седанов» — эту фразу как мантру твердили многие годы маркетологи ведущих автомобильных компаний. Однако теперь ситуация меняется: седаны с российского рынка активно теснят авто с иными типами кузова. Если на рубеже 2010-х на реализацию седанов приходилось более 60% продаж всех новых автомобилей, то по итогам прошлого года эти показатели упали примерно наполовину.

Основные типы кузовов автомобилей на российском рынке Читать далее

Сегодня в России потребителю предлагают приобрести новый автомобиль в одном из шести ключевых типов кузовов: седан, универсал, хетчбэк, а также пикап и как вариант — купе, кабриолет и родстер. Тон в продажах задают первые три типа из перечисленных, но лидирует теперь — универсал. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2020 году в России было продано 776 тыс. автомобилей в кузове универсал, что составляет 52% всех продаж новых автомобилей. Продажи универсалов сократились меньше других — на 5,7%, притом что отечественный рынок авто в прошлом году просел на 9%. Во многом успех универсалов обязан еще и тем, что к этому типу кузова относят модные кроссоверы и внедорожники, спрос на которые последние годы стремительно растет. Для сравнения, продажи седанов снизились на 12,4% — их в 2020 году выбрали 439 тыс. покупателей, что составило 29,5% всех продаж, обеспечив второе место после универсалов. Третий по популярности тип кузова — хетчбэк и лифтбэк (258 тыс., или 17%). При этом продажи хетчбэков снижаются меньше, чем седанов — на 11,5%. Нишевые позиции занимают пикапы (8,8 тыс., или 0,6% продаж), купе, кабриолеты, родстеры, которых было продано в прошлом году 3,3 тыс. единиц (0,2% от числа всех продаж).

Советские традиции

В России любовь к седанам зародилась еще в советские времена. На выпуск этого типа автомобилей делал ставку советский автопром. Подсчитано, что из около 30 млн автомобилей, который были выпущены на АвтоВАЗе за последние 45 лет, две трети пришлось именно на машины в кузове седан. «Седаны — это классика. Вспомните советские ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, АЗЛК — 90% автомобилей были седанами. Это тот привычный тип кузова, который был у дедушек и родителей,— рассуждает автоэксперт Андрей Севастьянов.— Поэтому покупатель часто приобретает именно такой автомобиль, если у него нет каких-то особенных задач или требований».

«Седаны сегодня — самый популярный вид кузова в России»,— соглашается Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto. По его словам, в общем автопарке на их долю приходится 43% автомобилей. Еще одна важная причина успеха седанов на российском рынке — это имиджевая составляющая. Раньше седаны выбирала советская элита. «В седанах россиян привлекает солидный внешний вид и интерьер. Данный тип кузова ассоциируется с лимузином или бизнес-седаном, передвигаться на таком автомобиле считается престижно»,— считает Максим Васильев, директор по продажам автосалона «Авилон Volkswagen».

Впрочем, седаны — не только ностальгия и престиж, есть в таких автомобилях и ряд важных практических преимуществ. У седанов багажник отделен от салона перегородкой, в результате чего такие машины менее шумные и их пассажиры изолированы от перевозимого груза. К примеру, при погрузке в багажник краски или каких-нибудь сырых продуктов неприятный запах от поклажи не будет ощущаться в салоне. Перегородка багажного отделения — еще и дополнительная безопасность: при сильном торможении или столкновении незакрепленный груз в багажном отсеке не «прилетит» в пассажира. «Обычно седаны выбирают автомобилисты, предпочитающие особый комфорт и безопасность»,— резюмирует Максим Рязанов из Fresh Auto.

Еще одно преимущество седанов — более высокие аэродинамические характеристики. Седаны обладают менее массивным кузовом, чем универсалы. Во время движения у них меньше сопротивляемость встречным воздушным потокам, чем у тех же пикапов, тем более — кабриолетов. За счет этого седаны более экономично потребляют топливо. «Седан идеально подойдет для эксплуатации на трассе — строение кузова позволяет развивать высокую скорость за короткое время и тратить меньше средств на оплату горючего»,— отмечает Анна Уткина, руководитель пресс-службы группы компаний «Автоспеццентр». «Помимо обеспечения хорошей шумоизоляции, заднее стекло у седанов не страдает от снега в зимнее время и от грязи в осенне-весенний период. У хетчбэков, кроссоверов и универсалов на этот случай есть дворник, но он, к сожалению, сможет вычистить только маленькое "окошко" сзади»,— размышляет Максим Меженков, директор по развитию сети автопрокатов «Мой автопрокат».

Практичный подход

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Наряду со своими плюсами седаны имеют и ряд существенных недостатков. Багажник у седанов обычно меньше, чем у хетчбэков, и тем более — универсалов. Например, в дальние путешествия с большим запасом вещей на таких машинах отправиться не выйдет. «В автомобиле с кузовом седан не перевезешь на дачу холодильник или шкаф, для транспортировки подобных грузов удобнее авто с кузовами универсал, хетчбэк,— констатирует Игорь Силявин, директор по проектам компании "Соллерс Инжиниринг".— Менее удобна такая машина и для путешествий: ночевать в ней не очень комфортно, а, скажем, для перевозки велосипедов требуется специальное устройство».

Проблему более вместительного багажника эффективнее решают автомобили в кузовах хетчбэк и универсал. В хетчбэке, прежде всего за счет складывания задних кресел, в салоне образуется большое пространство, которое подходит для перевозки габаритных вещей. Ну а универсал по определению изначально обладает более высокой вместимостью. «Тип кузова универсал обычно приобретают автомобилисты, которые ценят практичность и вместительность, ведь объем багажника у таких авто вдвое больше, чем у седана,— говорит Анна Уткина из "Автоспеццентра".— Данный тип кузова больше подходит для больших семей и компаний, для поездок за город и путешествий — в него поместится все необходимое. Еще для этого подойдут внедорожники с кроссоверами».

Хетчбэки при этом обладают более высокой маневренностью и потому лучше подходят для эксплуатации в городе. «Небольшие габариты облегчают парковку и обеспечивают маневренность в городском трафике,— отмечает Максим Рязанов из Fresh Auto.— При этом хетчбэки легче других авто, что делает их, с одной стороны, более динамичными, с другой — более экономичными на трассе».

«Хетчбэк — компактный автомобиль, он более удобен в парковке, опять же из-за отсутствия полноценного багажника, а также из-за того, что там, где заканчивается стекло, сразу же начинается бампер, что помогает лучше чувствовать его габариты»,— продолжает Андрей Царев, генеральный директор компании «Сберавтопарк».

Самые популярные авто на российском рынке по типам кузова и цены на них Марка, модель Тип кузова Цена (руб.) Lada Granta седан Седан От 485 тыс. Lada Granta универсал Универсал От 529 тыс. Lada Granta хетчбэк Хетчбэк От 546 тыс. Hyundai Creta Универсал, кроссовер От 1,1 млн УАЗ «Пикап» Пикап От 845 тыс. Audi A5 Coupe Купе От 2,8 млн Porsche 911 Carrera S Cabriolet Кабриолет/родстер От 9,3 млн открыть таблицу в новом окне Источник: официальные сайты автопроизводителей.

Что же касается универсалов, то взлет популярности автомобилей с этим типом кузова, как мы уже говорили, связан с тем, что к этому классу машин относятся кроссоверы. А помимо более вместительного кузова кроссоверы еще имеют более высокий дорожный просвет. «Плюсов у кроссоверов и внедорожников однозначно больше — это высокий клиренс, высокая посадка на дороге, большой багажник и салон, чувство безопасности, чувство доминирования,— подчеркивает Максим Меженков.— Хотя, конечно, у кроссоверов и джипов есть и очевидные минусы: повышенный расход топлива, более высокая цена и затраты на обслуживание».

Вопрос цены

По цене седаны, что ни говори,— самый доступный тип автомобиля на российском рынке. Например, самая продаваемая сейчас в России модель Lada Granta в кузове седан предлагается дилерами от 485 тыс. руб. Модификации этой же модели в кузове хетчбэк и универсал — минимум на 10–15% дороже. К примеру, за Granta универсал просят от 529 тыс. руб., хетчбэк — от 546 тыс. руб. Что касается кроссоверов с кузовом универсал, то они значительно дороже. Например, самый продаваемый кроссовер в России Hyundai Сreta сейчас оценивается в 1,1 млн руб. и выше. Примерно на рубеже в 1 млн руб. сейчас стоят и самые доступные пикапы. Пример тому — самый продаваемый автомобиль в этой категории, УАЗ «Пикап». Ну а купе, кабриолеты, родстеры — это уже удел премиального сегмента. Например, популярный на российском авторынке Audi A5 Coupe сейчас стоит от 2,8 млн руб., спортивный Porsche 911 Carrera S Cabriolet — 9,3 млн руб.

Что касается обслуживания автомобилей, то в целом кроссоверы будут требовать больше расходов на ремонт прежде всего потому, что сама по себе их конструкция (связанная с полным приводом) более сложная. У автомобилей с другими типами кузовов нет особых отличий, но есть ряд нюансов. «Разница в цене может быть из-за распространенности той или иной модели,— считает Владислав Соловьев, президент компании Autodoc.ru.— Например, на российском рынке больше распространена модель Volkswagen Polo в кузове седан, а такая же модель в кузове хетчбэк встречается гораздо реже. Соответственно, запчасти для второго типа будут стоить дороже».

«Человеку нужно четко ответить себе на вопрос, что ему нужно, что он хочет от машины, как и где он собирается ее эксплуатировать, и только после этого делать выбор,— советует Максим Меженков.— Например, двухместный кабриолет — я такие называю "автомобиль для эгоиста" — это скорее машина для двадцатилетнего парня или девушки, чтобы с ветерком прокатиться вдвоем. Бизнесменам, карьеристам нужно однозначно выбирать седаны либо хорошие джипы. Семьям с детьми больше подойдут универсалы. Если семья хочет купить новую машину, а денег на универсал не хватает, можно взять хетчбэк. Ну а семьям с доходом выше среднего лучше подойдет кроссовер или джип».

Георгий Алексеев