Голы Шабанова и Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» на выезде победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей голы забили Максим Шабанов и Кирилл Капризов, которые также записали в свой актив по результативной передаче. Кроме них, у «Миннесоты» отличились Бобби Бринк и Куинн Хьюз. В составе «Ванкувера» отметились Макс Сассон и Брок Босер.
29-летний Кирилл Капризов, забивший 13-ю шайбу в сезоне, возглавил гонку снайперов. Он опередил немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерс» Леона Драйзайтля, на счету которого 12 голов.
«Миннесота» с 18 очками по итогам 13 матчей лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Ванкувер», набравший пять очков в 13 играх, занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня «Флорида Пантерс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2. У проигравших гол забил Роман Канцеров. «Даллас Старс» на своем льду оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:3. Голкипер гостевой команды Илья Сорокин отразил 32 броска.