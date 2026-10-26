Голы Шабанова и Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

В составе победителей голы забили Максим Шабанов и Кирилл Капризов, которые также записали в свой актив по результативной передаче. Кроме них, у «Миннесоты» отличились Бобби Бринк и Куинн Хьюз. В составе «Ванкувера» отметились Макс Сассон и Брок Босер.