Опасно для денег

О том, как заработать на фондовом рынке, написано много исследований, учебников и статей. «Деньги» решили обратить внимание на другую сторону медали и рассказать, из-за чего люди обычно теряют средства. Мы составили список ошибок, на которых можно учиться.

В прошлом году на российском фондовом рынке произошла настоящая революция — число частных инвесторов выросло более чем вдвое. Из-за роста рынка заработали многие, хотя, конечно, не все. Сегодня имеют брокерские счета на бирже в России порядка 6–8 млн человек. Это серьезная цифра, учитывая, что, по опросам, едва ли не две трети россиян вообще не имеют сбережений. Уберем из данных о численности населения страны детей и неработающих граждан, получим, что едва ли не каждая вторая-третья российская семья имеет сейчас в своих активах финансовые инструменты, отличные от традиционных банковских.

Как бы эти инструменты ни назывались, это прежде всего биржевые счета (есть еще страховые продукты, но их доля мала). А значит, имеется широкое поле для маневра — все знают, что на бирже можно много заработать, а можно все потерять.

Потери, разумеется, могут быть связаны с финансовыми кризисами и обвалами рынка. Но не только с этим — как показывает практика, многие инвесторы теряют средства из-за несоблюдения основных принципов финансовой грамотности и правил торговли на бирже.

«Деньги» опросили управляющих активами и руководителей ведущих российских инвестиционных компаний, чтобы выяснить, каковы наиболее распространенные причины финансовых потерь частных инвесторов. По результатам этих бесед мы определили несколько групп типичных ошибок и способов их избежать.

Про яйца и корзины

Одна из главных ошибок, которые допускают частные инвесторы,— отсутствие диверсификации портфеля. Казалось бы, все с детства знают, что нельзя складывать все яйца в одну корзину, да и многочисленные эксперты не перестают повторять, что нужно распределять риски. Удивительно, но, имея дело в банках с таким простейшим инструментом, как депозит, люди этим правилам следуют, придя же на фондовый рынок — забывают.

«Частные инвесторы обычно знают о диверсификации рисков, прекрасно понимают, зачем это нужно. Смотришь на их поведение на рынке и не понимаешь, куда эти знания подевались»,— удивлен генеральный директор «ГПБ Инвестиции» Дмитрий Фирсов. В качестве примера он приводит популярные сейчас высокодоходные облигации, которые пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу своей высокой доходности. Правильной стратегией работы с такими инструментами было бы формирование портфеля из нескольких десятков бумаг разных эмитентов, тогда риски дефолта одного-двух из них компенсировались бы повышенным процентом по остальным бумагам — именно так, например, и поступают инвестиционные фонды. Частные же инвесторы зачастую берут в портфель бумаги одного эмитента в погоне за высокой доходностью, услышав рассуждения типа «облигации, в отличие от акций, менее рискованный, надежный инструмент». Что, конечно, далеко от истины — достаточно вспомнить, как в конце прошлого века дефолт по облигационным выплатам и реструктуризацию долга объявило российское правительство. «Диверсификация портфеля обязательно должна быть по отраслям, по инструментам, по сроку инвестирования,— советует управляющий директор по инвестициям УК "Промсвязь" Константин Зайцев.— И обязательно — по кредитным рискам».

Разумеется, частный инвестор не фонд, собрать широкий спектр из десятков, а то и сотен инструментов в портфель он не в состоянии — не хватит ни экспертизы, ни средств. Однако общие принципы эксперты рекомендуют все же соблюдать. Сильно обобщая, на сегодняшний день их рекомендации выглядят так: соотношение рублевых и валютных активов — 50 на 50. С точки зрения же типов инструментов желателен «перевес» в акции. Последний параметр сильно зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей каждого конкретного человека, но примерный общий принцип звучит так: если раньше для умеренно-консервативного инвестора средних лет соотношение акций и облигаций в портфеле в среднем должно было составлять 50 на 50, то теперь лучше сделать 60 на 40 в пользу акций. Причина проста: низкие ставки по облигациям и ожидания роста номинальной стоимости активов на фоне безудержной эмиссионной активности мировых центральных банков.

По мнению экспертов, хорошим способом диверсификации является покупка фондов — ПИФов, если речь идет о российском рынке, либо ETF, если о западном. Такие фонды содержат широкую диверсификацию уже в своей структуре, инвестор, по сути, покупает лишь часть общей «корзины». Сделать это просто — пороги входа низкие. Торгуемые на Западе ETF при этом вовсе необязательно покупать через зарубежного брокера — есть российские фонды-посредники, «транслирующие» такие инструменты на отечественный рынок, но уже в рамках российской юрисдикции.

Другое дело, что даже при такой диверсификации есть свои подводные камни. Частный инвестор, конечно, может купить фонд, индексный или отраслевой, и это даст хорошую диверсификацию, говорит старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Исуф Ацканов, вопрос лишь в эффективности таких сделок с точки зрения времени входа и выхода в рынок. Исследования «Атона» показывают, что частные инвесторы преимущественно покупают фонды близко к максимумам их стоимости. «И что дальше? — рассуждает управляющий.— Даже если фонд хороший и перспективный, сможет ли частный инвестор переждать серьезную просадку рынка на 30–40% и дождаться своей прибыли?»

Спекуляции или инвестиции

Еще одна проблема — мотивационная. Частные инвесторы чаще всего путают спекуляции с инвестированием, говорит заместитель гендиректора ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Например, отмечает он, сейчас на рынок пришло огромное количество инвесторов, выросло число счетов на Московской бирже. Часто люди, разжившись акциями, не понимают, что с ними делать, скажем, если они дорожают на 4–5%. Встает вопрос — фиксировать ли прибыль, тем более что волатильность везде высока. На самом деле это вопрос — не технический, а концептуальный. Человек часто внутренне не понимает: трейдер он или инвестор. «Стоит определиться,— советует Игорь Клюшнев.— Трейдинг может помочь инвесторам приобрести необходимый опыт и научиться лучше понимать рынок. И все же для большинства людей важно в большей степени долгосрочное инвестирование. В таком случае нужно уметь абстрагироваться от сиюминутного фона». По мнению эксперта, не обязательно каждый день смотреть состояние своего портфеля. Важнее посмотреть график квартальных отчетов и минимум раз в квартал поглядывать на свои активы. «Но если вы инвестируете на годы, то события, которые происходят на горизонте двух недель, не должны вас сильно беспокоить»,— уверен господин Клюшнев.

«Обычно частный инвестор, делающий первые шаги на фондовом рынке, открывает брокерский счет и начинает покупать акции, часто сопровождая это взятием маржинального плеча и открытием коротких позиций, и спекулировать на валютном рынке — это все довольно рискованно»,— предупреждает генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин. По его мнению, начинающему инвестору лучше стартовать с пассивных инвестиций — консервативных открытых или биржевых паевых инвестиционных фондов. И далее, после понимания базовых принципов работы финансовых рынков, можно постепенно знакомиться с более рисковыми инструментами. «Сразу бежать в риск, покупая акции, фьючерсы, опционы,— довольно опасный путь, говорит он.— По статистике, обычно это заканчивается потерями и разочарованием. Если вначале инвестиции в рисковые активы дают прибыль, то человеку быстро начинает казаться, что он нашел Грааль и будет зарабатывать всегда, но рано или поздно рынок все расставит на свои места».

Сначала, по совету господина Шагардина, имеет смысл получить базовые знания по основам работы на финансовом рынке: либо взять ПИФ, либо передать активы в доверительное управление профессиональному управляющему. Далее имеет смысл параллельно самому открыть брокерский счет и аккуратно, на небольшие суммы, формировать инвестиционный портфель из облигаций и акций. Это позволит на своем личном опыте понять, как все работает. «Не надо вестись на хайповые истории, активно тиражируемые в СМИ и соцсетях,— советует Дмитрий Шагардин.— Нужно четко сформировать свои инвестиционные цели, горизонт и свой риск-профиль. Нужно четко понимать, что высокая ожидаемая доходность подразумевает высокие риски. Грааль на рынке один — если хочешь снизить потенциальные риски без снижения ожидаемой доходности, делай хорошо диверсифицированный портфель и не спекулируй».

Лишние новости

Очень многие частные инвесторы торгуют «на новостях» — принимают решения, исходя из событий дня. С одной стороны, это оправданно — такая тактика дает возможность извлечь выгоды из относительно небольшого размера вложений. «Большой плюс, который я вижу у частного инвестора,— это его небольшой размер капитала,— поясняет управляющий активами УК "Универ Сбережения" Роман Дмитриев.— За счет этого можно быстро войти в рынок или выйти с него, не рискуя подвинуть цены. То есть розничные инвесторы могут гораздо быстрее крупных институциональных реагировать на рыночную ситуацию, мобильность их основная сила».

Но излишнее внимание к новостному фону может и повредить. «Самая распространенная ошибка — быстрое эмоциональное решение, основанное на новостях,— полагает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.— Люди могут на эмоциях совершить сделку, недостаточно проанализировав ситуацию, не имея достаточной информации, не имея достаточной компетенции, это относится как к продаже, так и к покупке бумаг». По его мнению, если человек не имеет фундаментальной подготовки, не стоит заниматься спекуляциями. Лучше сформировать долгосрочный портфель либо заниматься регулярным пополнением этого долгосрочного портфеля и основывать действия не на эмоциях, а на оценке бизнеса, на прогнозах. У инвестора должна быть стратегия.

«Частные инвесторы довольно часто импульсивно реагируют на какие-то новости, на которые, может быть, не стоит реагировать, и начинают лихорадочно переформатировать свои портфели,— соглашается Эдуард Харин, управляющий активами УК «Альфа-Капитал».— Чего, кстати, не наблюдалось в кризис 2020 года, когда инвесторы реагировали гораздо более спокойно, чем в предыдущие кризисы. Многие и предпочли даже довносить деньги в расчете на то, что движение вниз будет недолгим».

«Даже я не могу позволить себе смотреть за рынком в режиме 24/7,— признается Дмитрий Фирсов.— Не следует постоянно находиться в информационном стрессе, потому что в такие времена лишние движения хуже, чем их отсутствие.





Надо найти в себе силы успокоиться, собрать понятную для себя историю, объяснить себе, почему вы покупаете то или другое». По его мнению, в попытке отреагировать на весь информационный поток можно сойти с ума. «Я стараюсь себя лишний раз бить по рукам и в спокойном режиме все это просматривать»,— признается директор инвесткомпании.

«Бурно реагировать на новости — прямая дорога к убыткам для частного инвестора»,— уверен Исуф Ацканов. На его взгляд, обычно это ни к чему не приводит, потому что более крупные игроки, скорее всего, до появления этой новости уже отыгрывали ее. Только на основе появления самой новости ничего не надо делать — как правило, уже поздно. Нужен дополнительный анализ.

Стадные чувства

Еще одна типичная ошибка инвесторов — следовать за движениями рынка, пусть даже и вопреки логике и здравому смыслу. «Люди сначала должны анализировать рынок и формировать свою стратегию, а не поступать так, как поступает толпа»,— настаивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Прекрасный пример такого поведения, считает он, продемонстрировали в прошлом году американские инвесторы, когда на максимумах рынка многие на последние деньги покупали колл-опционы на ИТ-компании, причем даже брали на это дополнительные кредиты, а потом на высокой волатильности рынка теряли буквально все. «Не нужно делать то, что делают 99% участников рынка,— уверен эксперт.— Даже если у вас маленький опыт, попытайтесь выработать базовую стратегию и следовать ей. Потому что самая основная ошибка — стадное чувство. Особенно это заметно в периоды роста, когда все покупают бумаги,— как раз в этот момент обычно и происходит коррекция».

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что совсем пренебрегать стадным чувством и всегда полагаться на свою логику и базовые оценки стоимости активов тоже не стоит, особенно если инвестор торгует с плечом или работает со срочными инструментами. Как остроумно заметил по этому поводу один Джордж Сорос, «лучше бежать вместе со стадом баранов, нежели быть им растоптанным». Правда, он же давал и другой совет: продавай, когда все храбрые, и покупай, когда все боятся. Поэтому, видимо, нужно искать некую золотую середину.

Чувство страха

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Есть еще один важный аспект эмоциональной реакции на рыночную ситуацию, касающийся тех, кто активно торгует на рынке. Принято считать, что кризисные ситуации с большими колебаниями цен дают шанс заработать. Безусловно, это так, в марте прошлого года инвесторы, скупавшие резко подешевевшие акции, могли в этом убедиться. Вместе с тем одно дело — покупать дешевеющие бумаги, а совсем другое — принимать на себя рыночные риски, занимаясь спекулятивными операциями.

«С точки же зрения ошибок наиболее актуальны примеры инвесторов с нулевым чувством риска, которые готовы докупать бумаги, когда все валится и все продают, да еще докупать с плечом,— делится наблюдениями заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков.— А потом оказывается, что гарантийное обеспечение тает просто на глазах, и они вылетают с рынка, потеряв все. Таких случаев весной 2020 года было достаточно много. Самое неприятное при этом, что ты не можешь заставить такого клиента остановиться, сменить тактику. И даже хуже — если все-таки уговоришь, а окажется, что ситуация обратная и он мог заработать, к тебе же и возникнут претензии».

Разумеется, есть те, кто приходит на рынок именно затем, чтобы проводить спекулятивные операции, зарабатывать на его колебаниях. Но это вовсе не означает, что спекуляции не надо держать под контролем. «Первое правило трейдера — ты должен управлять позицией, а не позиция тобой,— рассказывает Константин Зайцев.— В какой-то момент тебе кажется, что рынок больше падать не может, и ты решаешь: куплю еще бумаг, с плечом, быстро отыграю то, что проиграл. Это ошибка. Неважно даже, что будет в данном конкретном случае, рано или поздно при такой тактике потеряете все».

Вред от правил

Впрочем, стремление слишком держать себя в рамках и ограничивать риски тоже может сыграть злую шутку. «С людьми, которые давно на рынке, есть другая проблема,— рассказывает Дмитрий Фирсов.— Мы смотрим за тем, что происходит, знаем все правила, но у нас зачастую не хватает некоторой адаптивности мышления. Например, человек нашел хорошую инвестиционную идею, купил определенное количество бумаг. Но проблема в том, что купил мало, потому что страшно, потому что непонятно, куда все пойдет. И мне кажется, что сейчас люди, которые на рынке относительно давно, более консервативны, чем, может быть, следовало бы. Это оборачивается упущенной выгодой, снижением эффективности инвестиций».

Если говорить о консервативных инвесторах, здесь скорее имеет смысл вести речь не об ошибках, повлекших убытки, а об упущенных возможностях, соглашается Евгений Шиленков. «Мне кажется, они зачастую слишком осторожны,— поясняет он.— Скажем, если ты на своем консервативном портфеле зарабатываешь, условно, 5% годовых, то 5% портфеля можно вложить в покупку более рискованных инструментов — например, опционов или перспективных американских акций. И есть шанс приятно удивиться, если эти 5% портфеля принесут тот же доход, что и остальные 95%».

Особенности мультипликаторов

Очень важный момент в процессе инвестирования — правильная оценка компаний. К сожалению, очень часто инвесторы не то чтобы не утруждают себя этим, но ориентируются скорее на некие внешние атрибуты, забывая, что есть некоторые формальные показатели, характеризующие собственно качества бизнеса, а значит, и перспективы ценных бумаг компании-эмитента. «Частные инвесторы часто не понимают, что конкретно они покупают,— сетует управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.— То есть они покупают, по сути, название компании, веру в то, что это действительно хороший бизнес, приносящий пользу людям. Но при этом не понимают, как связаны между собой цена акций компании и ее реальная стоимость». Один из самых ярких примеров такого подхода наблюдался накануне знаменитого «кризиса доткомов». Это был период, когда много частных инвесторов в Штатах действительно были воодушевлены ростом акций высокотехнологичных компаний, которые, с их точки зрения, меняли мир. При этом они не сравнивали текущую цену акций с денежными потоками, которые эти компании генерировали.

«Есть такая особенность у многих инвесторов — постоянная покупка инструментов, которые выросли, и продажа тех, которые упали»,— отмечает директор по инвестиционному консультированию «Ренессанс Капитала» Николай Шакаров. На его взгляд, интуитивно — это верно, но в долгосрочной перспективе — неправильно, поскольку инвестор выходит из инструмента, который имеет потенциал вернуться к своей средней цене, при этом покупает актив, который, условно говоря, выше своей средней цены. Таким образом, получается, что математически инвестор каждый раз упускает возможность заработать деньги, которые могут быть получены на возврате этого актива к среднему, и покупает актив, который вырос выше среднего. Заключая же такие сделки много раз, он играет против возврата цены к среднему — каждый раз упускает возможность заработать и все время покупает более дорогой актив. И каждый раз при этом оплачивает рыночный спред между ценой покупки и продажи. Математически такая модель обречена на убыточность.

«Самая распространенная ошибка — когда люди не обращают внимания на мультипликаторы (производные финансовые показатели), а, например, смотрят только на предыдущую динамику акций,— говорит управляющий активами УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.— Тогда как для институционального инвестора обычно история динамики бумаг значит не очень много». В качестве примера, когда такая логика принятия решений влечет серьезные потери, он приводит американский рынок акций, где бумаги компаний после публикации квартальной отчетности зачастую взлетают или падают на десятки процентов, причем это касается даже крупных корпораций с капитализацией в сотни миллиардов долларов.

Еще одна распространенная ошибка инвесторов, по мнению Эдуарда Харина, также связана с мультипликаторами, но в этом случае речь уже не о пренебрежении ими, а о придании им слишком большого, абсолютного значения. Инвесторов часто пугают какие-то очень высокие, с их точки зрения, мультипликаторы эмитента, рассказывает он. Но если копнуть чуть глубже и оценить динамику прибыли или выручки, иногда становится понятно, что компания, которая имеет очень высокие мультипликаторы, у которой даже прибыль отрицательная, может через пять-шесть лет стать значительно дешевле по мультипликаторам, чем среднерыночные показатели, поскольку бизнес-модель предполагает значительный рост прибыли. Институциональные инвесторы, кстати, видят это, поскольку они могут с компанией общаться напрямую, задавать вопросы по финансовым результатам и планам.

Магия средних чисел

Еще одна важная особенность оценки рисков — соотнесение потенциальных прибылей и убытков. Часто инвесторы рискуют на суммы большие, чем потенциально могут получить, говорит Николай Шакаров. Это выглядит следующим образом. Условно говоря, какой-то актив стоит 100 рублей, и человек ожидает, что он вырастет на 10. Это нормальное вложение, но вот что дальше. Опытный трейдер, назовем его для наглядности «скучным», если актив падает до 95 рублей, просто закрывает позицию, фиксирует убыток. Но большинство частных инвесторов так не поступают. А это уже игра против математики. В самом деле, если вы ожидаете, что актив вырастет на 10%, но в случае неблагоприятного варианта развития событий не продаете его до тех пор, пока он не упал как минимум на те же 10%, это означает только одно: если вы оказались больше раз неправы, чем правы, то вы потеряли деньги. А задача — делать наоборот: чтобы ваш потенциальный убыток от трансакций был меньше, чем потенциальная прибыль, потому что, увы, вы чаще будете неправы.

Правда, поясняет эксперт, такая логика больше подходит для тех, кто торгует регулярно. Для тех же, кто склонен формировать долгосрочный портфель и не особо в нем что-то менять, более подходит все же опора на «вечные ценности». «Если вы торгуете не особо регулярно, стоит не забывать про то, что магия средних чисел существует»,— объясняет он рецепт. Например, в прошлом году сильно вырос евро по отношению к доллару, это всех настолько впечатлило, что стало большой темой, которую все обсуждали. А на самом деле евро превысил свое долгосрочное среднее буквально на пару процентов. При этом, скорее всего, большинство инвесторов в конце года купили евро, причем по цене выше, чем долгосрочная средняя. Потом будет какой-то обратный откат, они перейдут в доллар, опять заплатят спред. «То есть, когда вы делаете что-то много раз с одинаковой потенциальной прибылью и ошибаетесь чаще, чем бываете правы, то получается, что просто потеряли деньги, большие даже, чем потенциально могли заработать»,— резюмирует Николай Шакаров.

Русская рулетка

«Если для инвестиционной компании фондовый рынок — это бизнес, то для 99% частных инвесторов, которые приходят на биржу, это не бизнес, а гемблинг, в этом корень зла»,— полагает Роман Дмитриев. «Приходит человек, который считает, что на бирже можно очень быстро и легко что-то заработать,— поясняет он.— У него не получается, у него становится чуть меньше денег, он считает, что с такой суммой уже можно рискнуть и пойти ва-банк. Это постоянная история, которая разыгрывается уже две сотни лет на биржах с частными инвесторами.

Суть проблемы — несерьезность и игровое отношение к бирже. А биржа не прощает таких ошибок. Либо ты серьезно с этим работаешь, вне зависимости от того, сколько у тебя денег, либо проигрываешь».

Совет он при этом дает следующий: если человек приходит на биржу, условно говоря, с миллионом рублей, который он может потерять, то он и будет относиться к этой сумме так, что потеряет ее, а надо относиться так, будто это последние деньги, которые он заработал. Относиться к игре на бирже как к своему бизнесу.

Петр Рушайло