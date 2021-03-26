Долги или плати

Борьба вокруг введения на железной дороге договоров «вези или плати» обостряется. Предложенный Минтрансом формат, который должен стать предметом обсуждения на президиуме правкомиссии по транспорту 26 марта, раскритиковали не только грузоотправители, но также Минэнерго и ФАС. Они указывают на несоблюдение баланса интересов сторон и ущемление грузоотправителей. Совет потребителей ОАО РЖД обращает внимание, что в случае заключения долгосрочных договоров у сторон возникнут огромные обязательства. Если монополия заключит контракты хотя бы с 30% грузоотправителей, обязательства почти вдвое превысят ее долговой портфель.

По данным “Ъ”, 26 марта должно состояться заседание президиума правкомиссии по транспорту, на котором глава Минтранса Виталий Савельев выступит с докладом о подготовке нормативно-правовой базы для заключения договоров по принципу «вези или плати» между ОАО РЖД и угольными компаниями.

На совещании у президента Владимира Путина 2 марта было решено наращивать угольный экспорт, в том числе увеличить поставки из Кузбасса к 2024 году на 30% относительно 2020 года, а взаимные обязательства железнодорожников и угольщиков закрепить трехлетними долгосрочными контрактами (см. “Ъ” от 3 марта). Чтобы сделать такие контракты возможными, Минтранс предложил поправки к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре.

Они, по сути, предполагают, что крупные грузоотправители заключают с ОАО РЖД долгосрочные контракты на условиях невозвратной предоплаты, а в обмен получают право приоритетного проезда в востребованном восточном направлении (см. “Ъ” от 19 марта). Однако у такого подхода есть критики.

Совет потребителей ОАО РЖД 25 марта утвердил экспертное заключение (есть у “Ъ”), в котором не поддерживает такую конструкцию договоров. В документе предлагается четче указать, кто и на основании каких критериев определяет, с кем и на каких условиях заключаются такие договоры. Также нужно уточнить, на какие пропускные мощности они будут распротраняться — только на новые или также на существующие, и что произойдет, если заявки превысят текущую пропускную способность инфраструктуры.

Потребители предлагают установить симметричную ответственность для ОАО РЖД и грузоотправителей, конкретизировать, как будет регулироваться вторичный рынок провозных мощностей, появление которого неизбежно, а также уточнить тарифные параметры и сроки договоров.

Совет предупреждает, что заключение долгосрочных договоров на условиях «бери или плати» предполагает формирование у обеих сторон значительных обязательств, которые «с большой вероятностью» отразятся в отчетности. Так, говорится в документе, крупные угольные компании сейчас платят ОАО РЖД порядка $0,5 млрд в год каждая и пятилетний договор приведет к росту их обязательств на $2,5 млрд. А обязательства ОАО РЖД, если хотя бы 30% крупных грузоотправителей заключат с ним пятилетние контракты, увеличатся примерно на 2,5 трлн руб. при текущем долговом портфеле в 1,4 трлн руб.

Минэнерго пишет о необходимости доработать проект с более широким кругом участников (письмо от 18 марта есть у “Ъ”), отмечая риски, связанные с «исчерпанием пропускных способностей инфраструктуры крупными грузоотправителями угольной промышленности», что лишит других участников возможности вывоза груза. Предлагаемая форма договора перекладывает риски ОАО РЖД на других участников перевозочного процесса, полагают в Минэнерго. Там отмечают, в частности, формирование огромных финансовых рисков для угольных компаний. «Несоблюдение баланса прав и интересов сторон — грузоотправителей и перевозчиков — лишает данный инструмент (договор об организации перевозок) экономической привлекательности для участников рынка и не способствует поставленной цели введения рыночного принципа перевозок "вези-или-плати"»,— считают в министерстве.

ФАС сообщает в письме от 24 марта, что текущая редакция ПНД уже позволяет выполнить цели по обеспечению прироста экспорта из Кузбасса на 30%. «Норму о приоритете перевозки грузов по договору считаем избыточной и ущемляющей интересы грузоотправителей, включая предприятия малого и среднего бизнеса, которая не позволит обеспечить возможность заключения договоров на недискриминационных условиях»,— пишет ФАС, отмечая, что предложенные поправки выходят за рамки поручений президента и премьера и представляются избыточными.

Позиция других сторон, обязанных отправить отзыв, неизвестна: в ОАО РЖД от комментариев отказались, в Минэкономики сообщили, что готовы дать комментарии по итогам правкомиссии, в Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Наталья Скорлыгина