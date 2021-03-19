Хочешь ехать в первом классе

Как стало известно “Ъ”, правительство ради увеличения экспорта угля на восток готовится заметно перекроить правила доступа грузоотправителей к железным дорогам. Так, бизнес сможет заключать с ОАО РЖД долгосрочные контракты на перевозку на условиях обязательной предоплаты, и такой груз поручит приоритет перед другими грузами неэкстренного и невоенного назначения. Предполагается, что такие договоры позволят угольным компаниям Кузбасса вывезти свою продукцию на восток — их шансы сделать это на обычных условиях упадут. Клиенты ОАО РЖД критикуют возникающее на сети неравноправие, неравенство финансовой ответственности по договорам между клиентами и монополией и развал системы недискриминационного доступа к инфраструктуре в целом.

“Ъ” выяснил, как могут выглядеть договоры перевозок угля по принципу take-or-pay, возможное внедрение которых обсуждалось на совещании у президента Владимира Путина 2 марта (см. “Ъ” от 3 марта). Премьер Михаил Мишустин на совещании 6 марта в Кемерово поручил Минтрансу подготовить соответствующие поправки к уставу железнодорожного транспорта и правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), их текст есть у “Ъ”. В нем говорится, что клиенты и ОАО РЖД «при систематическом осуществлении перевозок грузов» могут заключать долгосрочные договоры, где указываются объемы и типы грузов, маршруты и сроки перевозок и ответственность сторон. При этом договор может включать невозвратную предоплату услуг по перевозке. Однако «в целях социально-экономического развития субъектов РФ» правительство может конкретизировать отдельные существенные условия договора, и тогда они становятся обязательными — в частности, пункт о предоплате. В таких случаях перевозки осуществляются в приоритетном порядке.

Речь идет о том, чтобы активно экспортировать российский уголь на восточные рынки с учетом недостаточной пропускной способности БАМа и Транссиба. Как следует из протокола совещания 6 марта (есть у “Ъ”), при определении приоритетности мероприятий проекта второго этапа развития Восточного полигона должна учитываться необходимость роста вывоза угля из Кузбасса на восток на 30% в 2024 году. Такие параметры были закреплены на совещании у Владимира Путина 2 марта, а ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин отдельно напомнил о необходимости поставлять на восток 195 млн тонн угля к 2025 году, (см. “Ъ” от 16 марта). Также, согласно протоколу, Минтрансу, Минобороны и ОАО РЖД поручено завершить привлечение железнодорожных войск к строительству второго этапа Восточного полигона (см. “Ъ” от 31 октября 2019 года).

Будущие долгосрочные договоры с предоплатой, согласно поправкам к ПНД, будут обладать самым высоким приоритетом среди неэкстренных и невоенных перевозок — более высоким, чем у перевозок нефти, зерна, контейнеров и т. п. Что касается обычных перевозок угля в полувагонах, которые в ПНД идут предпоследним пунктом, то теперь предполагается, что первыми будут осуществляться экспортные перевозки коксующегося угля из всех регионов. При этом приоритет при вывозе угля на экспорт будет дан восточным регионам — Бурятии, Якутии, Забайкальскому, Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Магаданской области и Еврейской АО. Таким образом, энергетический уголь из регионов западнее, таких как Хакасия или Новосибирская область, и кузнецкий уголь вне долгосрочных договоров поедут последними. В Минтрансе пояснили “Ъ”, что проект поправок находится на согласовании с причастными ведомствами и комментировать какие-либо подробности преждевременно. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Собеседники “Ъ” в отрасли восприняли документ традиционно плохо. В Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассказали, что считают предлагаемые Минтрансом изменения «искажающими принципы равнодоступности, публичности и недискриминационности перевозки». Отдельно в СОЖТ подчеркнули, что считают недопустимым выведение из-под антимонопольного регулирования дефицитной инфраструктуры, принадлежащей монополисту. Грузоотправители, как и ранее, возмущаются неравенством ответственности между ними и ОАО РЖД в рамках новых договоров.

Источник “Ъ” среди клиентов монополии на примере трех угольных и одного нефтепродуктового маршрута подсчитал, что невозвратная предоплата со стороны грузоотправителя составит 387–3,5 тыс. руб. на тонну груза, что представляет собой «бесплатный кредит» ОАО РЖД в размере 24–214 руб. за тонну, тогда как штраф для ОАО РЖД за неисполнение заявок составляет лишь 10 руб. за тонну во всех случаях. Еще один собеседник “Ъ” говорит о необходимости прояснить, какой объем поставок будут охватывать эти договоры, и гарантировать постоянство тарифов на весь срок их действия. Другой отмечает, что в предложенной конструкции отдельному ущемлению подвергнутся интересы мелких или нерегулярных грузоотправителей.

Уровень дискуссии наконец соответствует остроте и значимости проблемы, говорит глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: с учетом ситуации с углем в Европе стало окончательно понятно, что развитие и угольной промышленности РФ, и железнодорожного транспорта критически зависит от сроков расшивки узких мест на Восточном полигоне. В предложенных решениях есть спорные моменты, связанные с приоритизацией определенных грузов и регионов, однако это, полагает господин Бурмистров, «неизбежное зло».

Наталья Скорлыгина