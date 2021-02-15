Уголь поедет далеко и надолго

Правительство хочет заставить ОАО РЖД заключать долгосрочные контракты на вывоз угля. Сейчас такие соглашения монополия подписывает только по нефтяным грузам, стремясь удержать за собой эти высокорентабельные перевозки на фоне конкуренции с другими видами транспорта. Однако перевозки угля в целом невыгодны для ОАО РЖД, так что интереса к долгосрочным соглашениям в них у самой монополии нет. Да и у самих угольщиков, как показали результаты 2020 года, готовность соблюдать условия таких контрактов прямо зависит от динамики экспортных цен.

ОАО РЖД поручили проработать заключение «многосторонних трех-четырехлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы, в том числе с грузоотправителями и морскими портами». Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова 12 февраля, сообщил его секретариат. В ОАО РЖД дополнительных пояснений не дали.

В практике ОАО РЖД относительно недавно появились долгосрочные договоры с грузоотправителями сроком более года. Так, в мае 2020 года скидку 40% на гарантированные объемы перевозки сжиженных углеводородных газов в 2021–2023 годах получили СИБУР и НОВАТЭК. А в декабре монополия заключила десятилетний договор о перевозке в общей сложности 237,5 млн тонн грузов с «Роснефтью» при условии скидок в размере 11–38% (см. “Ъ” от 10 декабря 2020 года). Долгосрочные контракты на перевозку нефтяных грузов позволяют ОАО РЖД удержать за собой высокорентабельный бизнес, учитывая, что в этом сегменте монополия испытывает сильную конкуренцию со стороны прежде всего трубопроводов, а в некоторых случаях — и водного транспорта.

В угле, однако, ситуация иная: в ОАО РЖД не раз подчеркивали, что перевозка энергетического угля в целом приносит убытки. Кроме того, предпринятые в прошлом году попытки заключить даже годичные договоры с угольщиками Кузбасса о вывозе фиксированных объемов в дальневосточном, северо-западном и южном направлениях (см. “Ъ” от 20 и 24 марта 2020 года) дали смешанные результаты: по северо-западу угольщики предъявили меньше грузов, чем обещали. После этого в ОАО РЖД говорили о желании перейти на прямые договоры с отдельными грузоотправителями, чтобы добиться более жесткого закрепления обязательств. Но в 2021 году соглашение с Кузбассом было возобновлено, обсуждается введение подобных взаимных обязательств с Якутией (см. “Ъ” от 2 февраля). При этом, отмечалось на январском заседании рабочих групп Госсовета по энергетике и транспорту, профицит провозных емкостей на северо-западном и южном направлениях достигает 40%.

Президиум также поручил Минтрансу, Минэнерго и Минэкономики совместно с Кузбассом и ОАО РЖД подготовить предложения, «обеспечивающие выполнение поручений президента РФ в части вывоза угля». Однако программные документы, в том числе президентского уровня, утверждающие планы по вывозу угля на экспорт, заметно расходятся. Так, майский указ 2018 года говорит об обеспечении возможности вывоза на восток к 2024 году 180 млн тонн грузов, что предусмотрено и долгосрочной программой развития ОАО РЖД, которая также ставит цель вывоза на восток 210 млн тонн всех грузов в 2025 году. Но, согласно протоколу президентской комиссии по ТЭКу от августа 2018 года, к 2025 году на восток должно вывозиться 195 млн тонн только угля, и именно на исполнении этого поручения настаивали рабочие группы по энергетике и транспорту.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что при заключении долгосрочных договоров по углю на вывоз его по Восточному полигону проблема будет состоять в том, что угольщики не захотят подписывать их на меньший объем, чем им нужно провезти, а такой пропускной способности на Восточном полигоне нет. Если бы не отставания в строительстве полигона, говорит эксперт, такие договоры уже были бы для ОАО РЖД инструментом привлечения грузовой базы, как это работает для нефтеналивных грузов. Что касается северо-запада, полагает господин Бурмистров, то подобные перевозки нормально ведутся, когда они экономически эффективны, и здесь задача ОАО РЖД — предложить такие условия и конструкцию, которые будут стимулировать угольщиков к долгосрочному планированию грузопотоков.

Наталья Скорлыгина