Алексей Навальный может освоить дерево- и металлообработку

“Ъ” стало известно, в какую именно колонию направлен для отбытия наказания оппозиционер Алексей Навальный. Речь идет о ИК-2, расположенной в городе Покрове Владимирской области. Как и все пенитенциарные учреждения этого региона, она славится строгими порядками, при этом здесь можно получить специальности станочников деревообработки и металлообработки, а также оператора швейного оборудования.

О том, что Алексея Навального отправили для отбытия наказания во Владимирскую область, сегодня сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. При этом он не уточнил, в каком именно пенитенциарном учреждении будет находиться оппозиционер: в регионе две колонии общего режима. Между тем, как сообщили источники “Ъ”, господина Навального отправили в ИК-2, которая расположена в Покрове. Первое время, как полагается по правилам, он будет находиться на карантине.

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Эта колония была создана в 90-х на базе лечебно-трудового профилактория (ЛТП), где ранее принудительно содержали алкоголиков. Сейчас ИК рассчитана менее чем на 800 осужденных. Все они отбывают наказание по первому разу.

Как и все пенитенциарные учреждения Владимирской области, ИК-2 считается учреждением с жестким порядком. В частности, как утверждают побывавшие в ней люди, там практически невозможно незаконно воспользоваться мобильным телефоном. Правда, в колонии есть таксофон, но право позвонить по нему нужно еще заслужить.

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отбывавший здесь наказание известный националист Дмитрий Демушкин, например, рассказал Znak.com, что в ИК-2 якобы есть сектор, где можно только стоять или сидеть со сложенными за спиной руками и запрещено говорить с другими осужденными.

«Это считается самая жесткая колония в России, об этом знают почти все осужденные… Там очень сложные условия содержания»,— заявил господин Демушкин.

Отметим, что в колонии была открыта первая в России интернет-школа для заключенных без полного среднего образования. В 2007 году в ИК был открыт филиал профессионального образовательного учреждения, сейчас заключенные могут получить специальности «станочник деревообработки», «станочник металлообработки» и «оператор швейного оборудования».

Владимир Петров