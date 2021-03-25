Перегонный тоннель в Новосибирске могут построить почти за 1 млрд рублей

Строительство перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до «Березовой рощи» в Новосибирске оценивается в 950 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию. Проектирование и получение заключения Главгосэкспертизы планируется во втором квартале этого года.

«Левый перегонный тоннель необходим для организации движения между станциями "Березовая роща", "Золотая нива", "Гусинобродская"»,— уточнили в пресс-службе.

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, границы участка под строительство объекта пройдут по ул. Кошурникова на территории от ул. Фрунзе до ул. Никитина, где в этом году предполагается провести инженерно-геологические и геодезические изыскания. Заказчик возведения объекта — МУП «Управление заказчика по строительству подземных сооружений».

В феврале 2021 года аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин заявил, что станция метро «Спортивная», которая возводится в комплексе с ледовой ареной к Молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею 2023 года, готова на 29%. При этом на завершение ее строительства не хватает около 490,6 млн руб. Глава минстроя региона Иван Шмидт не исключал, что станция может быть введена в эксплуатацию после проведения мероприятия. В то же время, мэр Анатолий Локоть говорил, что планы по ее вводу к МЧМ остаются в силе. «Строительство ведется очень активно. Безусловно, запуск станции "Спортивная" приурочен к началу чемпионата мира — без станции "Спортивная" обеспечить все пассажиропотоки, на которые мы рассчитываем, просто невозможно»,— сказал он.

В 2018 году власти города заявили о том, что обратятся к федеральным властям с просьбой помочь в финансировании строительства метрополитена. Анатолий Локоть тогда заявлял, что без строительства метро невозможно развивать город.

Подробнее об обращении мэрии Новосибирска к федеральным властям — в материале “Ъ-Сибирь” «Метро тянет ветки».

Екатерина Лукашевич