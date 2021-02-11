Мэр Новосибирска: без станции «Спортивная» обеспечить пассажиропотоки МЧМ невозможно

Планы по вводу станции метро «Спортивная» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, остаются в силе, сообщил в четверг журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Твердо заявлю: планы не изменились. Строительство ведется очень активно. Безусловно, запуск станции "Спортивная" приурочен к началу чемпионата мира — без станции "Спортивная" обеспечить все пассажиропотоки, на которые мы рассчитываем, просто невозможно»,— сказал он, комментируя прозвучавшие накануне слова министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта о возможности провести чемпионат без новой станции метро.

Анатолий Локоть добавил, что основные работы по монтажу и строительству станции планируется завершить уже в этом году, а на 2022-й оставить завершающие.

Как сообщалось, в среду Иван Шмидт на заседании комитета законодательного собрания региона допустил, что станция «Спортивная», на завершение которой не хватает около 490 млн руб., может не быть достроена в срок. При этом он отметил, что с учетом строительства развязок не считает такую ситуацию критической.

Строительство станции метро «Спортивная» началось летом 2019 года. Ее стоимость оценивается в 2,7 млрд руб., финансируют проект региональный и городской бюджеты.

Об угрозе срыва сроков строительства объектов, которые возводятся к МЧМ-2023, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «На арене сроки тянутся».

Дарья Решетникова