Станция метро «Спортивная» в Новосибирске может быть построена после МЧМ по хоккею

Глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт не исключил, что станция метро «Спортивная», которая строилась в комплексе с ледовой ареной и другими объектами инфраструктуры, может быть введена в эксплуатацию после проведения молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. «Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро "Спортивная", при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы не плохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата»,— сказал он сегодня на заседании комитета по строительству и ЖКХ заксобрания Новосибирской области.

Он отметил, что в создании станции участвуют региональный и городской бюджеты. «Мы рассмотрели ситуацию по привлечению федеральных средств по всем этим объектам. Самая печальная ситуация по благоустройству территории, где ноль федеральных средств и по станции метро "Спортивная", где также ноль средств»,— сказал глава минстроя.

Строительство станции метро «Спортивная» началось летом 2019 года. Ранее сообщалось, что ее стоимость оценивалась в 2,6 млрд руб.

Подробнее о подготовке города к МЧМ-2023 — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей».

Оксана Павлова, Дарья Решетникова