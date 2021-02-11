На арене сроки тянутся

Контрольно-счетная палата предупредила власти Новосибирской области об угрозе срыва сроков строительства объектов стоимостью 20,7 млрд руб., которые возводятся к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. По данным аудиторов, работы по основному из них — ледовой арене — с 2018 года выполнены только на 25,5%, а на завершение остается лишь около полутора лет. В региональном минстрое не сомневаются, что успеют сдать основные объекты вовремя. Хотя допускают, что на время чемпионата можно обойтись, например, без станции метро «Спортивная», на завершение которой не хватает около 490 млн руб. Депутаты готовы контролировать график работ на стройках к чемпионату.



Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области сообщила о риске отставания от сроков строительства объектов к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году (МЧМ-2023).

О проведении молодежного чемпионата мира в Новосибирске в 2023 году было объявлено в мае 2018 года на конгрессе International Ice Hockey Federation в Дании. Для проведения чемпионата в Новосибирске будет построена ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей (ее стоимость — 10,2 млрд руб.). Общая стоимость строительства десяти спортивных и инфраструктурных объектов составляет 20,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — федеральное финансирование, 13 млрд руб. — областное, 98 млн руб. — бюджет Новосибирска и 105,2 млн руб. — внебюджетные источники). Часть строительных работ началась в 2018 году. Генеральным подрядчиком строительства ледовой арены было выбрано московское ООО «Элинальфа».

Аудитор КСП Новосибирской области Валерий Алехин, выступая в среду перед депутатами законодательного собрания региона, сообщил, что работы по главному и самому дорогому проекту — многофункциональной ледовой арене (МФЛА) — на конец 2020 года были выполнены только на 25,5%. Станция метро «Спортивная», которая должна частично снять транспортную нагрузку, по его словам, готова на 29%. Готовность других объектов (дорог, развязок и системы водоотведения), по оценке КСП, составляет от 39 до 82%. Все они должны быть завершены до конца 2022 года, большинство — раньше этого срока.

Кроме того, аудитор КСП обратил внимание на сформированный дефицит средств на завершение станции «Спортивная» в размере 490,6 млн руб. Ссылаясь на данные минтранса Новосибирской области, он сообщил также, что «вопрос по увеличению бюджетных ассигнований для ввода станции будет урегулирован при формировании областного бюджета на 2022–2024 годы». Общая стоимость проекта — 2,7 млрд руб. Региональные власти несколько лет добивались для него федерального финансирования, но пока станция строится за счет регионального и муниципального бюджетов.

Министр строительства Иван Шмидт отметил, что с учетом строительства развязок не считает критической ситуацию, если станция «Спортивная» не будет достроена в срок, но выразил надежду, что ее все же удастся сдать к МЧМ-2023. Относительно остальных объектов министр выразил полную уверенность в возможности завершения строительства до осени 2022 года, хотя и признал отставание по срокам. С оценкой темпов работ по ледовой арене он не согласился — с учетом закупленных стройматериалов и оборудования готовность, по его подсчетам, составляет 52–55%. «Действительно, отставание от графика производства работ по арене у нас есть, однако оно не критично. Нерешаемых проблем на сегодняшний день мы не видим»,— отметил Иван Шмидт.

Директор ГКУ Новосибирской области «Арена» (госзаказчик строительства МФЛА) Андрей Кокорин объяснил отставание от сроков «тяжелым годом» и проблемами с поставками стройматериалов, однако заверил, что, несмотря на это, «строительство ни на один день не останавливалось». По его словам, к октябрю планируется подать тепло в здание. Он также сообщил, что ранее подрядчик столкнулся с нехваткой рабочих на стройплощадке. На вопросы депутатов о том, сколько сотрудников сейчас привлечено на монолитные работы, Андрей Кокорин ответил, что их 250 и работать им приходится в три смены.

«В Омске, для понимания, сегодня с утра только монолитных рабочих 850–900 человек. Это так — ремарочка»,— отметил депутат Илья Поляков, имея в виду строительство домашней арены омской хоккейной команды «Авангард», которую «Газпром нефть» строит также к МЧМ-2023.

«Ведем работу с Минстроем РФ по приезду рабочей силы из ближайшего зарубежья, сделали заявку на 150 человек»,— сказал Иван Шмидт. Он добавил, что «ситуацию отрабатывает» в том числе министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Кроме того, по словам Ивана Шмидта, решается вопрос о привлечении дополнительной рабочей силы с красноярскими компаниями. «Есть проблема с монолитными работами, но я думаю, что в ближайшие две недели мы выйдем в тот график, который у нас есть. Пытаемся до конца следующей недели утроить количество работающих на арене»,— сказал Иван Шмидт.

Депутаты обратили внимание на уникальность ситуации, при которой проблемы частного генподрядчика с рабочими решаются силами регионального правительства и Минстроя РФ. «Объект знаковый. Частный это подрядчик или государственный — при проведении ЧМ никто спрашивать не будет. Нам необходимо провести чемпионат и, соответственно, построить ледовую арену. Поэтому всеми силами пытаемся помочь. Претензионную работу мы ведем с этим подрядчиком»,— пояснил господин Шмидт. Получить комментарий «Элинальфы» не удалось: на запрос редакции по электронной почте и звонки никто не ответил.

Глава комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов сообщил журналистам, что комитет решил систематически мониторить ход строительства объектов к МЧМ и получить от регионального минстроя четкий публичный график возведения арены. Он добавил, что в ноябре депутаты и КСП вернутся к обсуждению хода строительства.

Дарья Решетникова