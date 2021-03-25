В Самаре в жилом доме выбило стекла из-за взрыва газового баллона

Разгерметизация газового баллона с углекислотой объемом 3 л произошла на балконе квартиры в 17-этажном доме в Самаре в четверг. Происшествие случилось в 10:04 (MSK+1) в Куйбышевском районе на ул. Осетинская, 2. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась»,– говорится в сообщении.

Установлено также, что несущие конструкции жилого дома не повреждены. Однако в указанной квартире на площади 18 кв. м повреждено остекление.

Ранее в Самаре случилось другое резонансное происшествие. В доме № 84Б по ул. Галактионовская 1909 года постройки обрушилась несущая стена. В здании располагаются пять квартир. Никто не погиб и не пострадал, для жильцов развернут пункт временного размещения. Здание было признано аварийным летом 2020 года. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов