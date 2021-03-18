В Самаре жильцов дома с обрушенной стеной поселят во временном пункте

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Создан пункт временного размещения жильцов дома с обрушенной стеной в Самаре. Соответствующее поручение дала в четверг глава Самары Елена Лапушкина. Об этом сообщил СМИ глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

«Существует угроза обрушения оставшейся стены. В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются. На месте находятся 40 человек и 15 единиц техники пожарно-спасательных подразделений»,– сказал Олег Бойко.

Несущая стена дома в Самаре обрушилась около 6:00 (MSK+1). Дом находится на ул. Галактионовской, 84. В нем располагаются пять квартир.

Никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

Погибших и пострадавших нет. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.

Георгий Портнов