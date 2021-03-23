В Самаре введен режим повышенной готовности из-за обрушения стены дома

Режим повышенной готовности для органов управления и сил внутригородского звена введен в Самаре. Мера принята в связи с обрушением стены двухэтажного жилого дома № 84Б по ул. Галактионовская. Постановление главы Ленинского района Самары Елены Бондаренко опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, обрушение стены указанного здания отнесено к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. Границей зоны угрозы возникновения ЧС определена территория в радиусе 15 м от жилого дома № 84Б по ул. Галактионовская.

Кроме того, замглавы района поручено помочь полиции с охраной имущества пострадавших жильцов здания и поисково-спасательному отряду – с эвакуацией личного имущества граждан из здания. Также чиновник должен будет содействовать самарскому департаменту управления имуществом с размещением жильцов здания с обрушенной стеной в маневренном жилищном фонде.

Несущая стена в доме 1909 года постройки обрушилась 18 марта текущего года. В здании располагаются пять квартир. Никто не погиб и не пострадал, для жильцов развернут пункт временного размещения. Здание было признано аварийным летом 2020 года. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов