В Самаре возбуждено уголовное дело после обрушения стены дома

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в Самаре после обрушения стены дома. Об этом в четверг сообщает региональное СУ СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых. Также они выясняют обстоятельства происшествия.

Несущая стена дома в Самаре обрушилась около 6:00 (MSK+1). Дом находится на ул. Галактионовской, 84. В нем располагаются пять квартир.

Никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

Погибших и пострадавших нет. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.

Георгий Портнов