«Газпром» получил убыток по РСБУ впервые с 1998 года

ПАО «Газпром» в 2020 году получило 706,9 млрд руб. убытка по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), следует из данных (.pdf) компании. До этого «Газпром» получал убыток в 1998 году.

Компания также пересчитала финансовый результат за 2019 год. Изначально прибыль «Газпрома» оценивалась в 651,1 млрд руб., в новом отчете она выросла до 733,9 млрд руб. Компания объяснила пересчет снижением на 81 млрд руб. суммы отложенного налога на прибыль.

По итогам 2020 года общая доля поставок «Газпрома» в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33%. В январе 2021-го экспорт компании в страны дальнего зарубежья достиг рекордных для этого месяца 19,4 млрд куб. м газа. После этого «Газпром» повысил прогноз средней цены поставок на год.

Подробности — в публикации “Ъ” «Газпром наращивает цену экспорта».