«Газпром» наращивает цену экспорта

На фоне рекордного роста экспорта газа в январе «Газпром» повысил прогноз средней цены поставок в 2021 году до более $200 за 1 тыс. кубометров. В конце декабря компания закладывала в бюджет цену в $170 за 1 тыс. кубометров. Аналитики полагают, что строить прогнозы на основании одного месяца «несколько опрометчиво», и напоминают о рисках конкуренции с СПГ. Тем не менее если ожидания «Газпрома» оправдаются, то выручка компании от экспорта газа может вырасти в 2021 году в 1,7 раза, до $42,1 млрд.

Средняя экспортная цена поставок газа «Газпромом» в 2021 году превысит $200 за 1 тыс. кубометров, сообщил 9 февраля глава финансового департамента компании Александр Иванников. «Бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, строился на сценарных условиях, подразумевающих цену на экспорт в районе $170 за 1 тыс. кубометров. По итогам января мы ожидаем среднегодовую цену экспорта "200 плюс", что на $30 с лишним превышает ценовые ориентиры, заложенные в бюджет на следующий год»,— сообщил он на телефонной конференции (цитата по «РИА Новости»).

Прогноз компании изменился после высоких показателей экспорта в январе, когда «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья рекордные для этого месяца 19,4 млрд кубометров газа. Это на 45% выше уровня января 2020 года и на 18% выше среднего значения за последние пять лет. Поскольку большая часть долгосрочных контрактов «Газпрома» привязана к спотовым ценам в Европе, рост цен в январе по фоне аномальных холодов в перспективе поможет «Газпрому» увеличить среднюю цену по портфелю. При этом, несмотря на рост цен на газ, «Газпром» не стремился в этот период нарастить объем поставок в Европу через украинский маршрут, наоборот, «подсушивая» рынок и стимулируя потребителей отбирать газ из подземных хранилищ.

В 2020 году экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье из-за падения спроса на фоне пандемии снизился примерно на 10% год к году, до 179,3 млрд кубометров газа. В отдельные месяцы компания поставляла газ себе в убыток по цене ниже $100 за 1 тыс. кубометров.

Мария Белова из Vygon Consulting считает, что ориентироваться только на январь, который благодаря аномальным холодам в Европе продемонстрировал ценовые рекорды, при прогнозировании среднегодовой цены несколько опрометчиво. Но оптимизм «Газпрома» поддерживают наполовину опустошенные газовые хранилища, необходимость заполнения которых с апреля поддержит газовые котировки на приемлемом уровне, даже несмотря на пандемию, и устойчиво растущие цены на нефть, что также позитивно отразится на контрактных ценах «Газпрома». Более того, оценка в $200 за 1 тыс. кубометров в целом соответствует среднегодовой цене TTF в 2021 году, согласно текущим показателям форвардной кривой.

По расчетам Марии Беловой, если среднегодовая экспортная цена «Газпрома» в 2021 году составит $200 за 1 тыс. кубометров, а поставки за рубеж — порядка 210 млрд кубометров, то выручка увеличится в 1,7 раза — до $42,1 млрд.

Поставить под сомнение ожидания «Газпрома» может конкуренция со сжиженным газом, отмечает аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. «Уже сегодня мы видим, что азиатская премия, достигавшая на аномальных январских пиках двузначных цифр, снизилась до $1,3 за MBTU,— говорит он.— А разница в стоимости летних фьючерсов в Европе и Азии — уже ниже $1 за MBTU. В результате больше СПГ будет приходить в Европу, это будет давить на показатели экспорта "Газпрома"». Кроме того, напоминает аналитик, предложение СПГ со стороны заводов в США в этом году вырастет, и «поглотят ли рынки Азии новые объемы, пока остается под вопросом». Сергей Капитонов также отмечает, что объемы экспорта «Газпрома» в этом году будут объективно ограничены «желанием или нежеланием концерна бронировать дополнительные мощности на украинском коридоре». Тем не менее, по его мнению, прогноз «Газпрома» по средней цене в $200 за 1 тыс. кубометров может реализоваться, если не случится новых волн коронавируса.

Татьяна Дятел