«Газпром» не пригрели в Европе

Российский газ в 2020 году уступил свои позиции в Европе вследствие резко обострившейся конкуренции. Общая доля поставок «Газпрома» в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу производителей сжиженного природного газа (СПГ). Спрос на СПГ НОВАТЭКа, по оценкам аналитиков, остался примерно на прежнем уровне — около 3,3%. Аналитики считают, что в 2021 году «Газпром» может попробовать восстановить свою долю рынка в Европе, если часть объемов СПГ уйдет в Азию вследствие роста спроса.

Российский газ пока удерживает лидерство в Европе, но при этом продолжает снижать свою долю. Так, по итогам 2020 года доля «Газпрома» в потреблении Европы и Турции снизилась на 3 процентных пункта, до 33%, сообщила 14 января глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Поставки «Газпрома» в страны ЕС и Турцию в 2020 году составили около 175 млрд кубометров газа.

«Газпром» также резко увеличивал продажи на своей электронной торговой площадке — в 1,8 раза, до 27 млрд кубометров, зачастую предлагая там цены ниже уровня спотовых котировок на европейских хабах, чтобы удержать долю рынка в Западной Европе.

«В целом набор мер, которые принял "Газпром" в нестандартной ситуации, оправдал себя. Уже с третьего квартала объемы нашего экспорта достигли, а в отдельных случаях и превысили докризисные показатели. Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и успешно сохранили рыночную долю на уровне около 33%»,— сказала госпожа Бурмистрова.

Елена Бурмистрова, зампред правления «Газпрома», 14 января Нестабильность мировых газовых рынков выявила и сильные стороны классических долгосрочных контрактов «Газпрома» — цены по ним более устойчивы и предсказуемы

При этом доля СПГ с завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в потреблении газа Европой, по оценке Екатерины Колбиковой из Vygon Consulting, остается стабильной — 3,3% в 2020 году относительно 3,5% в 2019 году. НОВАТЭК, который в своей отчетности учитывает только приходящиеся на него 60% продукции с завода на Ямале (остальное у Total и CNPC), сообщал о поставке 12,8 млрд кубометров газа на международные рынки в 2019 году.

Традиционные конкуренты «Газпрома» по поставкам трубопроводного газа в Европу Норвегия и Алжир в 2020 году, по оценкам Platts, поставили около 102,55 млрд и 22 млрд кубометров газа соответственно.

Основной вклад в снижение доли «Газпрома» в Европе внесло провальное первое полугодие, когда против концерна сыграла его собственная контрактная модель, где существенную долю имеют контракты с длительным лагом изменения цен. В результате цены по контрактам «Газпрома» оказывались выше текущих спотовых котировок, и покупатели в Европе предпочитали СПГ, считает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Однако эта же контрактная модель может помочь «Газпрому» в этом году, поскольку спотовые цены тестируют локальные максимумы на фоне аномальных морозов, и цены по контрактам «Газпрома» оказываются более привлекательными. На руку «Газпрому» также может сыграть восстановление экономики Китая, требующее новых объемов газа. В результате Азия может забрать излишки СПГ, тем самым снизив конкуренцию на традиционном рынке «Газпрома» в Европе, добавляет аналитик.

По мнению Екатерины Колбиковой, уже сейчас на фоне холодной зимы в Азии доля СПГ в потреблении Европы продолжает сокращаться. Но и с окончанием отопительного сезона у «Газпрома» есть все шансы укрепить позицию на своем традиционном направлении относительно СПГ: в 2021 году ожидается минимальный с 2012 года ввод мощностей по сжижению газа в мире — менее 10 млн тонн. «Это приведет к сокращению избыточного предложения СПГ и снижению его привлекательности относительно трубопроводного газа»,— полагает она.

Татьяна Дятел