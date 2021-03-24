В Крыму не будут снимать ковидные ограничения из-за риска новой волны

Власти Крыма не исключают новой волны коронавируса в регионе, поэтому пока не намерены снимать оставшиеся ограничения, заявил на штабе по борьбе с COVID-19 глава республики Сергей Аксенов. По его словам, сейчас на полуострове сохраняются тенденции по снижению количества заболевших коронавирусом крымчан: за неделю подтверждено 380 новых случаев COVID-19, а на предыдущей неделе было 423 случая.

«Но я прошу крымчан не расслабляться, по прогнозам специалистов, возможна третья волна. Масочный режим в помещениях остается как необходимая мера предосторожности»,— отметил господин Аксенов. Глава региона заявил, что новые ограничения власти республики вводить не собираются, но и от действующих отказываться не планируют, поскольку популяционный иммунитет еще недостаточный.

В середине февраля господин Аксенов заявил на заседании оперативного штаба, что в регионе готовы прививать от коронавируса до 200 тыс. человек в месяц, однако за прошедшие с тех пор полтора месяца было привито всего 30 тыс. человек. Чиновники объясняют замедление темпов вакцинации задержками поставок новых партий противовирусного препарата, также отмечая, что некоторые крымчане сознательно игнорируют второй этап вакцинации от коронавируса. По данным оперативного штаба, в Крыму на сегодняшний день привили от коронавируса более 62 тыс. граждан. Очередь на вакцинацию ожидают более 28 тыс. граждан.

Напомним, ранее в Крыму отменили запрет на проведение корпоративов и свадеб, продлив мораторий на массовые гулянья и работу хостелов. Власти Севастополя разрешили показ спектаклей и кинофильмов в учреждениях культуры с заполняемостью залов на 50%. При этом перед празднованием очередной годовщины воссоединения полуострова с Россией власти Крыма и Севастополя ввели послабления ограничений, разрешив проведение праздничных концертов и ряда других патриотических мероприятий.

Александр Дремлюгин, Симферополь