Большинство коронавирусных ограничений в Крыму снимут в марте

Власти Крыма пообещали снять большинство ограничений по коронавирусу с 1 марта. Медучреждения полуострова готовы прививать отечественной вакциной до 200 тыс. человек в месяц, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, на протяжении последнего месяца на полуострове сохраняется тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом, однако на этой неделе регион впервые вышел на показатель меньше тысячи зараженных в неделю. В связи с этим власти региона намерены снять большинство ограничений с 1 марта, в частности, запрет на проведение банкетов, свадеб и торжеств, выставок и других мероприятий подобного плана. Будут ослаблены ограничения по количеству посетителей театров, кинотеатров и заведений общепита. Предположительно их разрешат заполнять на 50% или 75%. Масочный режим и обязательное соблюдение дистанции сохранятся в полной мере и в марте, и, скорее всего, в апреле.

Также господин Аксенов сообщил, что в Крыму есть возможность каждый месяц прививать от коронавируса до 200 тыс. человек. «Наши мощности и возможности по вакцинации — около 200 тыс. человек в месяц… В ближайшее время дополнительно получим еще 30 тыс. доз вакцины. Завтра-послезавтра скажут, какой еще объем мы можем получить»,— отметил губернатор.

По данным оперативного штаба, в республике привили 29 599 человек, из них 5515 получили оба компонента вакцины. Количество пунктов вакцинации увеличили с 31 до 72, количество выездных бригад медиков, которые проводят вакцинацию на предприятиях,— с десяти до 20. Очередь на вакцинацию составляет около 15 тыс. человек. За последние сутки в регионе зарегистрировали 124 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 34 772 случаев. 867 пациентов умерли.

Ранее власти Севастополя анонсировали послабление коронавирусных ограничений, разрешив заполнять залы театров и кинотеатров наполовину.

Александр Дремлюгин, Симферополь