В Крыму отметят годовщину референдума с «Ночными волками» и «Любэ»

Власти Крыма одобрили празднование седьмой годовщины референдума о самоопределении полуострова в условиях запрета массовых мероприятий из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта 2021 года в г. Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления»,— отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Аналогичные послабления ввели и в Севастополе. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства региона, в городе пройдет более 140 мероприятий, в том числе концерт группы «Любэ».

Ранее власти Крыма отменили запрет на проведение корпоративов и свадеб, продлив мораторий на массовые гулянья и работу хостелов. Власти Севастополя разрешили показ спектаклей и кинофильмов в учреждениях культуры с заполняемостью залов на 50%.

Александр Дремлюгин, Симферополь