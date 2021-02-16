В Севастополе разрешили заполнять театры и кинотеатры наполовину

Власти Севастополя одобрили показ спектаклей и кинофильмов в учреждениях культуры с заполняемостью залов на 50%, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в городе-герое уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. Увеличение же заполняемости залов кинотеатров и театров до 50% позволит местным учреждениям культуры чувствовать себя более уверенно.

Кроме того, власти города разрешили проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях, заполненных не более чем наполовину. Остальные ограничения, в частности, социальная дистанция, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, будут продлены.

Напомним, в конце октября 2020 года власти Севастополя полностью ограничили работу театров и кинотеатров. В начале февраля в залах разрешили размещать не более 30% зрителей.

По данным местного правительства на утро 16 февраля, в Севастополе зарегистрировали 78 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили новую инфекцию у 11 140 человек. 453 пациента скончались.

Александр Дремлюгин, Симферополь