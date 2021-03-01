В Крыму сняли часть коронавирусных ограничений

Власти Крыма отменили запрет на проведение корпоративов и свадеб, сообщили “Ъ” в правительстве региона. Мораторий на массовые гулянья и работу хостелов продлен.

«В указ главы республики о введении режима повышенной готовности внесли поправки, разрешающие проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий на территории гостиниц региона, а также свадеб в торжественной обстановке. Залы театров и кинотеатров теперь можно заполнять зрителями не на 30%, а на 75%»,— уточнили в правительстве Крыма.

Несмотря на это, власти республики продлили до 1 апреля запрет на работу хостелов, ограничения на проведение массовых мероприятий, за исключением публичных слушаний, и сдачи норм ГТО, а также ограничения на заполняемость общепита.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе снимут большинство ограничений в случае сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости COVID-19. По данным главы республики, за последние сутки в Крыму зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 35 790 случаев. 939 пациентов умерли.

Александр Дремлюгин, Симферополь