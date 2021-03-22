Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщила пресс-служба суда. Глава региона обвиняется в получении взятки общей суммой 31 млн руб. при лоббировании интересов фармпроизводителей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Чем известен Иван Белозерцев Читать далее

Несколько часов назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание главы региона, не исключил его отставки. «Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий»,— сказал он.

Иван Белозерцев был задержан утром 21 марта. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, в том числе предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк». По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет.

О деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».