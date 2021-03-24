«Вектор» выделил новый вариант южноафриканского штамма COVID-19

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» выделили новый изолят коронавируса COVID-19, относящийся к южноафриканской мутации, сообщил Роспотребнадзор. Выделенный вариант вируса получил обозначение hCoV-19/Russia/SAB-1901/2021 (South Africa group B), сейчас ученые занимаются его изучением.

«В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Случаи заражения штаммом вируса, впервые обнаруженным в ЮАР в конце 2020 года, зарегистрированы во многих странах мира. По мнению ученых, мутация заразнее и агрессивнее предыдущих вариантов вируса. В России первый случай заражения штаммом был зарегистрирован 16 марта 2021 года.

О распространении мутации — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».